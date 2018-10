LOSC : 5 choses qui ont (complètement) changé par rapport à la saison dernière

Les stats

la dernière fois que #Lille avait enregistré 22 points après dix journées c’était en 2004-2005 où le club avait finalement terminé deuxième de #Ligue1.



Et si l’histoire bégayait ? pic.twitter.com/hUx3HWDvvt — DOGUE DU LOSC (@DOGUEDU_LOSC) 22 octobre 2018

Les joueurs

Ballo-Touré , l'un des souffre-douleurs des supporters la saison dernière, est aujourd'hui sélectionné en équipe de France espoirs. "Il a fallu digérer une saison difficile. Il a été très marqué sur un plan mental. Il y a beaucoup de points à corriger et il a une marge de progression intéressante mais il s'améliore", note son entraîneur.

a retrouvé du plaisir et une certaine solidité : « Je joue au football pour le plaisir. Ce que je n’avais pas compris l’année dernière, c’est à un moment donné, quand il faut des résultats : il faut des résultats ! Le crochet que je vais faire, parfois il est efficace, c’est bien ça va amuser la galerie, mais ce n’est pas ça qu’on demande. J’ai toujours entendu il n’y a pas de grande équipe sans grand gardien. On ne peut pas être une grande équipe si je ne suis pas un grand gardien. » Mendes, Maïa, Araujo : trop dilettants la saison dernière, ils semblent mieux se fondre dans le collectif cette saison et trouvent des occasions de montrer leur talent sans (trop en rajouter)

Les supporters

Le président

Gérard Lopez, président de Lille : "J'aimerais garder Pépé même s'il y a quelques grands clubs qui s'intéressent à lui et qui nous ont contacté" #LOSC #TeamLosc #RMCLive pic.twitter.com/jplz5rRqTT — RMC Sport (@RMCsport) 22 septembre 2018



La réserve

GO RIJSEL Le LOSC est la 7e équipe d'Europe la plus en forme en ce moment. Une belle série qui devra continuer ce samedi face à Caen avec une 4e victoire consécutive et un 6/6 à domicile cette saison. Dynamique

On commence par un constat évident. Legagne, marque des buts et engrange des points. Ça se voit donc de manière flagrante dans les chiffres.22 points en 10 journées c'est 16 points de plus qu'à la même époque la saison dernière.: 1 victoire, 3 nuls et 6 défaites.Sur les 20 dernières saisons, les équipes qui comptaient 22 points après 10 journées ont terminé à 75% sur le podium de Ligue 1.Les joueurs sont parfois les mêmes mais plus tout à fait les mêmes. Le niveau de jeu proposé a parfois changé de manière spectaculaire en quelques mois. On peut citer de nombreux exemples :Il faut ajouter à cela les recrues stabilisatrices : Fonté, Xeka... Et celles qui apportent un peu de folie : Ikoné, Bamba... Sans oublier la très bonne surprise Celik.Reste le meilleur joueur du moment :. Il était une des rares satisfactions de la fin de saison. Il réussit un début de championnat canon :« Nicolas Pépé est capable de faire des différences à tout moment, explique l'ancien Lillois devenu consultant Ludovic Obraniak. L’équipe s’est mis au diapason. Pour moi, si ce garçon (Nicolas Pépé) garde l’humilité qu’il a actuellement, son entourage, la confiance de Christophe Galtier et qu’il continue avec de telles performances alors Lille est prétendant sérieux au podium cette année.»Et l'attaque n'est pas la seule à se mettre en valeur. Avec huit buts encaissés, dont deux penalties, les Dogues possèdent la troisième meilleure défense du championnat, juste derrière le Paris SG (6) et Montpellier (7).Quand le LOSC va, tout va... Les tensions avec certains supporters semblent déjà loin. Par exemple, les DVE, principal groupe historique, sont revenus (même si certains n'ont pas digéré l'épisode de la pelouse envahie).Le stade se remplit plus facilement : avecdepuis le début de saison, le LOSC a le 4ème plus gros public de France. Pourtant, le nombre d'abonnés est en baisse (20 000 contre 23 000, -13%)Les échanges supporters-clubs sont positifs : " Ils sont bons, c’est vrai que la saison dernière était vraiment compliquée mais finalement, nos relations avec le club n’ont pas changé tant que ça, explique les Go Rijsel spirit sur le site Planète Lille . Le seul point noir étant cette passerelle qu’on attend pour la tribune sud depuis un an et demi maintenant."Souvent absent aux matchs, peu présent dans les médias,a souvent été critiqué la saison dernière. Depuis juillet dernier, il se démultiplie. S'il réserve ses impressions à quelques médias choisis, toujours les mêmes, il se fait beaucoup moins discret. Un petit changement qui est peut-être plus qu'un détail.On termine cette liste de changements par un clin d'oeil à la réserve du LOSC. Toujours invaincu après 9 journées, leà un point derrière Créteil. La saison dernière, l'équipe B luttait pour le maintien en même temps que les pros...