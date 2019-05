LOSC : 8 joueurs nommés pour faire partie de l'équipe-type de la saison (votez !)

Comment voter ?

Combien de joueurs du LOSC dans le 11 type de Ligue 1 saison 2018-2019 ? Potentiellement, il pourrait y en avoir jusque 8 ! Sans doute un record. Un signe de l'incroyable parcours des Lillois et une confirmation de leur potentiel individuel.Les journalistes de Bein sports ont présélectionné pour chaque poste 6 à 12 joueurs. Les passionnés de foot sont invités à voter et composer leur onze de rêve avec les meilleurs joueurs de la saison.Voici les 8 joueurs du LOSC qui figurent dans la liste de 50 joueurs : Mike Maignan, Youssouf Koné, Mehmet Zeki Çelik, José Fonte, Thiago Mendes, Jonathan Ikoné, Jonathan Bamba et Nicolas Pépé.Il suffit de cliquer sur les joueurs de votre choix ici . La 28e cérémonie des Trophées UNFP aura lieu le dimanche 19 mai 2019.