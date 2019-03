Le LOSC a 98% de chances de finir dans les 3 premiers

© Fabien Torre

Le Losc a un calendrier bien compliqué mais 10 points d'avance c'est quasi impossible. Reste plus qu'à espérer que Lyon fasse un exploit contre le Barca pour avoir un marathon!

On y croit?

Leva finir dans les trois premiers de la Ligue 1. C'est désormais statistiquement quasi-certain. 98% de chances de finir dans les 3 premiers. 87% de chances de finir 2ème. Selon ces mêmes probabilités, une place dans les 5 permiers est acquise.Ces statistiques sont produites par, maître de conférences en informatique à l'université de Lille. Elles sont basées sur un algorithme complexe tenant compte notamment des résultats des saisons précédentes ( la méthode expliquée ici ). Elles ne prédisent pas ce qui va se passer mais "donnent des probabilités pour chaque événement".Ci-dessous en graphique, le classement potentiel du LOSC à la fin de la saison. A noter que le club lillois n'a plus aucune chance de finir premier (14 points de retard sur le PSG).Rappelons que les deux premiers de Ligue 1 se qualifient directement pour la, le 3e doit franchir le 3e tour préliminaire. Même si le LOSC doit encore jouer face au PSG et l'OL dans les 10 dernières journées, on voit mal comment il pourrait s'écrouler complètement et... faire mentir les statistiques.