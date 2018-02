LOSC : l'agent d’Ibrahim Amadou revient sur le transfert manqué à Crystal Palace

Suite aux événements survenus dans les dernières heures du mercato, il est nécessaire de rétablir certaines vérités sur le transfert manqué d'Ibrahim Amadou...@IbraSteven @losclive pic.twitter.com/enh04Prh60 — Carrierefoot (@carrierefoot) 6 février 2018

finira la saison aumais il a bien failli partir en. Placé sur la liste des "transférables" par les dirigeants lillois, favorable à un départ, le défenseur-milieu de terrain lillois s'est rendu à Londres le dernier jour du mercato pour éventuellement signer à Crystal Palace.Lea choisi de dire non à ce transfert, notamment parce que le club lillois n'a pas réussi à faire revenir Xeka de Dijon. Un transfert manqué qui a généré des commentaires jugés agaçants par l'agent du joueur, Sylvain Chavanon. Il a décidé de publier un communiqué pour mettre les choses au point : «Des médias britanniques, qui n’ont pourtant aucun contact avec Ibrahim, ont décrit un joueur « dévasté par ce transfert avorté ». Diverses rumeurs en ce sens ont ensuite été relayées en France (sans vérification préalable), provoquant la colère des supporters lillois envers Ibrahim. Celui-ci n’a pas souhaité revenir sur ces événements et a préféré s’exprimer où cela compte vraiment, c’est à dire sur le terrain.»Dans le communiqué, l'agent d'revient sur le dernier jour de mercato : «Ibrahim est bien allé à Londres le 31 janvier. L'objectif était d'anticiper un éventuel accord de dernière minute entre le Losc et DFCO, son retour ayant été conditionné au retour de prêt de Xeka. Les deux clubs n'ayant pas réussi à s'entendre, Ibrahim est rentré à Lille dès le lendemain (jeudi) et a repris l'entraînement vendredi. Il a tenu sa place samedi contre le PSG et a réussi une grosse performance avec son équipe. La priorité d'Ibrahim reste d'aider le Losc à assurer son maintien (...)»



"Je vais parler avec Ibrahim et nous allons l'aider à évacuer sa déception. C'est notre capitaine et un joueur important. J'attache beaucoup d'importance à cette fonction", avait déclaré Christophe Galtier, l'entraîneur du LOSC avant le match contre le PSG. La prestation de son capitaine, a dû le rassurer. «Ceux qui ont pu douter de son implication et de son attachement au LOSC peuvent toujours revoir son match contre Paris», insiste l'agent d'Ibrahim Amadou.