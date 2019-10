LOSC - Ajax : “Pour montrer l'exemple”, les joueurs vont venir d'Amsterdam en train

Oui à condition que Thalys veuille bien continuer à desservir Lille europe! Allo @thalys_fr une réponse??@hautsdefrance https://t.co/79GLuBm7SD — Franck Dhersin (@FDhersin) October 16, 2019

Les joueurs de l'Ajax Amsterdam ne viendront pas à Lille en avion. Le club néerlandais qui affrontera le LOSC le 23 novembre prochain au Stade Pierre Mauroy a annonc qu'il prenait l'Eurostar, choix inhabituel pour un club de foot."Nous vivons à une époque où on est plus sensible au climat et nous voulons donner le bon exemple en tant que club, a expliqué Edwin van der Sar, directeur de l’Ajax. Lille est un excellent emplacement pour un voyage en train, c’est pourquoi nous avons approché la NS (NDLER : équivalent de la SNCF) avec cette idée. Pour Erik Ten Hag et ses hommes, cela nous semble être un voyage plus efficace et moins fatiguant. Parce que, bien sûr, la performance que doit livrer l’Ajax à Lille est primordiale. "L'argument écologique n'est pas le seul puisque le voyage en train est aussi plus rapide qu'en avion, d'après les calculs de l'Ajax : 2h30 contre 3h (avec les temps d'attente dans les aéroports). Eurostar a sauté sur l'occasion pour faire la promotion du train : «Le train à grande vitesse est le moyen le plus durable de voyager sur de courtes distances en Europe. La commodité du train qui amène les passagers au cœur de leur destination de manière rapide et confortable constitue une alternative parfaite à l’avion", a commenté Mike Cooper, PDG d'Eurostar, qui va affrêter spécialement un train. Selon Eurostar, le train est un meilleur choix que l'avion pour des distances jusqu'à 700 km. Lille est à 290 km d'Amsterdam.Suul (gros) souci, cette communication intervient quelques mois après la décision de Thalys de ne plus desservir Lille. Une ligne non rentable selon la compagnie. Franck Dhersin, vice-président aux Transports et infrastructures de transport à la Région Hauts-de-France, n'a pas manqué de le souligner sur Twitter.A l'aller, le LOSC est allée en avion à Amsterdam. Pour le déplacement à Chelsea, les Lillois prendront l'Eurostar.