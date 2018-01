LOSC : Amadou vers l'Angleterre, mais où et à quel prix ?

Selon le Daily Mail, le #LOSC serait intéressé pour prêter Amadou à Crystal Palace avec transfert (et paiement definitif) en juin. Southampton (qui vient de vendre Van Dijk pour 75M£) et Stoke City seraient également intéressés par le joueur. — Yann Fossurier (@YannFossurier) 3 janvier 2018

Lea beau répéter qu'il n'a pas un besoin absolu de vendre, les indices montrant que le club lillois ne serait pas contre des rentrées d'argent frais s'accumulent. Marc Ingla a par exemple confirmé la semaine dernière que des agents spécialisés sur le marché anglais avaient été mandatés pour trouver des points de chute à des joueurs (Bissouma, Amadou, Soumaoro...) et désormais la presse anglaise relaye régulièrement des offres officielles ou officieuses pour des joueurs lillois.Ce mardi, The Sun révélait que Crystal Palace serait prêt à investir 14,5 millions d'euros sur Ibrahim Amadou. Ce même jour, L’Equipe affirmait que le LOSC avait refusé une offre de 10M venant de Bordeaux pour le même joueur.doit faire face aux blessures jusqu'à la fin de saison du défenseur Scott Dann et du milieu de terrain Jason Puncheon. Ibrahim Amadou, était milieu de terrain jusqu'à ce que Marcelo Bilesa ne le repositionne en défenseur central en début de saison. Une polyvalence qui plaît sans doute au club anglais.Gros souci : il est question d'un prêt avec option d'achat, ce qui ne ferait pas les affaires du LOSC, en recherche de rentrées d'argent. Selon nos informations,est prêt à quitter Lille. Le montant réclamé par le LOSC (20 millions d'euros) semble largement au-dessus du marché et de la valeur réelle du joueur. Southampton, Stoke City et même Arsenal font également partie des clubs cités par la presse anglaise.