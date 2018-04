LOSC : Amadou trouve, comme Benzia, que “certains joueurs ne sont pas impliqués” pour le maintien

"On a un effectif qui est capable de réaliser ce maintien"

"J’ai la même impression que lui, que certains joueurs ne sont pas impliqués par cette histoire de maintien." Après Yassine Benzia, voici Ibrahim Amadou qui critique le comportement de certains joueurs de l'effectif lillois. Dans un entretien accordé ce mercredi à RMC , le capitaine lillois tient quasiment les mêmes propos que son coéquipier qui avait dit à L'Equipe la semaine dernière : "On ne va pas se mentir, tout le monde n’est pas impliqué".Communication orchestrée ? Il est en tout cas à noter que ces deux petites phrases ont été tenues hors conférence de presse et alors même que ce type d'entretien est rarement accordé aux journalistes cette saison."Ceux qui sont impliqués, on compte sur eux, mais pour les non impliqués c’est dommage car tout le club, tous les supporters comptent sur tous les joueurs de l’équipe. Et ça va être compliqué si on n’arrive pas à mobiliser tout le monde pour les cinq derniers matchs", continue Amadou, actuellement blessé et qui pourrait faire son retour face à Metz. "Il n’y a pas que la situation personnelle de chaque joueur, il y a aussi un club, une histoire, des supporters. Si on n’arrive pas à revenir vite et à se remobiliser pour essayer de gagner les matchs, ça ne sert à rien de jouer. Je pense qu’on a un effectif qui est capable de réaliser ce maintien."Ibrahim Amadou glisse au passage que la communication de la direction du club sur l'objectif Top 5 était "". Le LOSC se déplace à Marseille ce samedi.