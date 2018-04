LOSC - Amiens SC : des tribunes désertes pour un derby décisif

Le championnat ne s'arrêtera pas dimanche à 19 heures

LOSC - Amiens SC : un derby décisif mais sans public au Stade Pierre-Mauroy

Intervenants : Christophe Galtier, Entraîneur du LOSC ; Kevin Malcuit, Défenseur du LOSC ; Christophe Pélissier, Entraîneur Amiens SC - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Jean-Marc Devred et François Daireaux. Montage de Marie-Elisabeth Masson

"Tout le monde doute"

LOSC. Christophe Galtier : "Le championnat ne s'arrêtera pas dimanche à 19 heures"

Christophe Galtier, entraîneur du LOSC - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Jean-Marc Devred et Bertrand Théry

L'enjeu de la rencontre de ce dimanche soir entre le LOSC et l'Amiens SC au Stade Pierre-Mauroy sera inversement proportionnel au bruit qu'y feront les supporters. En d'autres termes :D'un côté, desde Ligue 1, premiers relégables à 28 points, de l'autre lesavec 31 points. La différence est mince et tout peut changer, dans les huit journées qui restent avant la fin du championnat.(...) face à un concurrent direct" notait vendredi Christophe Galtier. Pourtant, "ce n'est pas un match décisif" martèle l'entraîneur lillois, rappelant que "le championnat ne s'arrêtera pas dimanche à 19 heures."Et pourtant,, ce soir à Villeneuve-d'Ascq : ce match à huis-clos contre Amiens est une sanction prise par la LFP à la suite de l'envahissement du terrain par des supporters après le nul (1-1) contre Montpellier, le 10 mars.Autant dire que ce derby, après deux semaines de trêve internationale, sera particulier. Surtout que les deux clubs ont chacun un calendrier difficile : notamment contrepour le LOSC, mais surtoutpour l'Amiens SC.Et le climat n'est pas très bon, chez les Dogues. "doute parce qu'il reste huit matches et qu'on est 19", confie Christophe Galtier. "doute parce qu'à chaque match on prend des buts.doute parce qu'il y a eu des faits importants, des décisions importantes prises à l'encontre du club, à tort ou à raison."Constat même partagé chez les joueurs, à l'instar du défenseur Kevin Malcuit qui confesse que ", maintenant à nous de remettre les choses dans leur contexte, d'agir comme des hommes et d'assumer.""Côté picard, le huis-clos n'est évidemment pas très bien vécu. "Je regrette l'absence publique parce que le foot c'est fait pour procurer des émotions, pour jouer dans des stades pleins avec de l'ambiance" déplorait vendredi l'entraîneur de l'ASC Christophe Pélissier.