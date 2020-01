LOSC : après la claque contre Épinal, Galtier pointe une “urgence de résultats”

"Il y a urgence de résultats", a martelé l'entraîneur Christophe Galtier vendredi en conférence de presse, au surlendemain de l'élimination de Lille à Epinal en huitièmes de Coup de France , et à la veille d'un déplacement périlleux à Srasbourg en Ligue 1.





"C'est une semaine importante"

"La saison est encore longue", plaide André

"Il y a un manque de résultats. Il n'y a pas d'affolement mais de par les ambitions et les objectifs du club, il y a urgence de résultats", a souligné le technicien du LOSC, qui a subi dans les Vosges sa quatrième défaite de suite --les 3 précédents revers ayant été subis en L1--."On a une série de trois matches (de L1) en six jours (à Strasbourg samedi, contre Rennes mardi et à Angers vendredi, ndlr) et on se doit d'être performant en termes de jeu et de résultats si on veut être à la bagarre (pour les places européennes). C'est une semaine importante", a souligné Galtier.Méconnaissable, le LOSC a été éliminé à la surprise générale mercredi par les amateurs d'Epinal (2-1), qui évoluent pourtant en quatrième division. Galtier avait alors fustigé le manque d'investissement de certains joueurs."Il faut remobiliser les énergies et leur faire prendre conscience que si on n'est pas à 100% sur le terrain, on est sanctionné. On ne peut pas être intermittent sur les séries de matches. Il n'y a pas eu de volonté de faire ce match-là mais le constat c'est qu'on l'a fait donc il faut réagir", a martelé le technicien."Il y a énormément de déception mais il faut regarder devant. La régularité c'est ce qu'il y a de plus dur dans le football. La saison est encore longue. L'heure n'est pas à l'affolement", a abondé le milieu Benjamin André, qui a demandé plus "d'indulgence" envers les jeunes joueurs lillois.La semaine dernière, les Dogues avaient déjà été pr ivés de finale de Coupe de la Ligue par Lyon , vainqueur aux tirs au but, puis avaient concédé leur première défaite de la saison à domicile en Ligue 1 face au Paris SG (2-0).Avant le difficile déplacement à la Meinau, Lille pointe au 7e rang, à six longueurs du podium, mais avec seulement trois points de plus que le 15e, Saint-Etienne.