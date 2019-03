LOSC : Araujo retrouve du mordant avec les Dogues

Luiz Araujo nous parle de son adaptation, sa progression et de des relations avec tous ses équipiers avant ASSE - LOSC

"Il a gagné en maturité, il arrive mieux à maîtriser ses émotions et s'énerve moins", juge son coachavant le déplacement duà Saint-Etienne dimanche. Après une première saison mitigée,profite enfin d'une bonne séquence avec les Dogues.Recruté pour un peu plus de 10 millions d'euros à l'été 2017 au club de, le milieu offensif avait impressionné lors des matches de préparation avant de s'éteindre. Individualiste, râleur, trop peu efficace et en manque d'implication défensive, le Brésilien ne justifiait pas le montant de son transfert.Malgré quelques belles performances en fin de saison, au moment où leluttait pour son maintien dans l'élite, il restait un goût de trop peu. "La première année est toujours difficile, c'est une année d'adaptation où l'objectif est de s'intégrer le plus vite possible pour permettre au club d'avoir de bons résultats", a expliqué Araujo en conférence de presse vendredi.Régulièrement aligné (34 apparitions en championnat pour 5 buts) mais souvent par défaut, le gaucher de 22 ans a vu arriver un concurrent à l'intersaison :, deux mois plus âgé que lui mais déjà confirmé en Ligue 1. Bon finisseur et complémentaire avec Jonathan Ikoné et, l'ancien Stéphanois a vite gagné sa place. Et la "Bip Bip", surnom du trio qu'il forme avec ses deux compères, a relégué Araujo sur le banc.Pas toujours investi quand il avait la confiance de ses entraîneurs,aurait alors pu lâcher complètement. C'est finalement l'inverse qui s'est produit, l'intéressé redoublant d'efforts pour convaincre."Il travaille et ne manque aucune séance d'entraînement. Il est déçu quand il ne joue pas mais il réagit très vite quand on le met sur le terrain et c'est très appréciable", salue Galtier.Face à Dijon, Araujo a fêté sa quatrième titularisation de la saison en Ligue 1, la première depuis décembre. Pas directement impliqué sur le seul but du match, il a cependant livré une performance intéressante, multipliant les centres et n'hésitant pas à revenir aider ses partenaires en défense.Une nouveauté qui, si elle ne lui garantit pas de rester dans le onze lors des prochaines semaines, lui donne un rôle à jouer dans le sprint final. Et suscite des commentaires positifs de son entraîneur : "Il se développe sur le plan athlétique, c'est le joueur qui a sûrement le plus couru, il a travaillé énormément pour l'équipe. Il est à créditer d'une bonne rencontre.""C'est vrai que cela a été l'un de mes meilleurs matches au Losc, j'ai tout donné pour aider mes partenaires à défendre. Ce que je fais à l'entraînement, j'ai réussi à le faire en match", a complété le Brésilien, "très heureux" des paroles de Galtier. Désormais à l'aise dans sa compréhension du français, même s'il s'exprime en portugais en public,s'est fait au climat nordiste et aux spécificités du Championnat de France. Devenu père au printemps dernier, un heureux événement qui a accéléré sa maturation, il a tout pour s'épanouir chez les Dogues... à condition d'être décisif.Confronté à beaucoup d'équipes défensives,. Et si l'irrégularité de son temps de jeu l'a empêché d'affoler les statistiques, il faudra plus à Luiz Araujo que ses deux buts actuels pour devenir incontournable.