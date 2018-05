LOSC : l'audition à la DNCG a duré 1h45

DNCG : audition du LOSC ce mardi

, pdt du, Marc Ingla, directeur général et Reynald Berghe, directeur financier (accompagnés d'un avocat spécialisé) sont arrivés au siège de la DNCG ce mardi à 9h28. L'audition a commencé vers 9h30. "Elle devrait durer 1h30", ont indiqué les dirigeants lillois.Effectivement, vers 11h15, tout le monde est ressorti. "Nada" ("Rien" en espagnol), a déclaréaux journalistes présents. Il a ensuite simplement indiqué que la décision devrait tomber très vite : "On ne peut rien dire, nous attendons. La DNCG nous a dit qu'elle nous ferait connaître sa décision assez vite".8 clubs de ligue 1 sont auditionnés ce mardi à la DNCG.Selon les informations de l'Equipe, Gérard Lopez souhaitait convaincre la DNCG qu'elle pouvait maintenir les Lillois en Ligue 1 en déposant 80 M€ sur un compte bloqué. Argent emprunté au risque d'aggraver la situation ? Somme suffisante ?Le LOSC, qui s'est sauvé in extremis sur le terrain, doit convaincre le gendarme financier du foot français, la DNCG, de lever sa rétrogradation administrative temporaire, sous peine de ne plus évoluer en Ligue 1 la saison prochaine.Déjà retoqué l'été dernier puis en décembre par la DNCG, qui l'avait alors interdit de recrutement et rétrogradé en L2 à titre conservatoire, le Loscet son présidentn'ontt cette fois pas le droit à l'erreur.