LOSC : l'audition à la DNCG repoussée

Gérard Lopez s'exprime sur le passage à la DNCG le 22 mai

L'audition du LOSC devant la Direction nationale de contrôle de gestion (DNCG), initialement prévue le 22 mai, "va être repoussée d'environ une semaine", a indiqué dimanche à l'AFP une source proche du dossier.Cette décision, pas encore officielle, a été actée avant que leobtienne son maintien sportivement samedi en battant Dijon (2-1) car il y avait un risque que le club nordiste participe au barrage L1/L2 les 23 et 27 mai, a précisé cette source.Le gendarme financier du foot français a déjà reçu des documents de la part du, qui entend bien démontrer que son modèle économique est solide et durable, a également révélé cette source. Lille est sous le coup d'une rétrogradation en Ligue 2 à titre conservatoire, prononcée par laen décembre dernier, en même temps que l'interdiction de recruter, en raison de l'incertitude entourant les finances du club nordiste.Déjà retoqué l'été dernier et en décembre, le président du Loscn'aura cette fois pas le droit à l'erreur. Au micro de Canal +, il s'est dit confiant : "J'ai lu quelque part qu'il manquait de l'argent, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de risques. Vendre des joueurs, c'est ce qui était prévu cet hiver déjà si on avait pu acheter des joueurs. Cet hiver, on avait des offres. On sait ce qu'il faut présenter à la DNCG, on nous l'a demandé, on le présentera. Je suis confiant et serein parce qu'on sait ce qu'on doit faire", a-t-il expliqué.A l'issue d'une saison calamiteuse, marquée notamment par l'échec du technicien argentin, limogé après seulement 13 journées, les Dogues ont décroché leur maintien samedi, à l'issue de la 37e et avant-dernière journée de L1.Avant-derniers à cinq points du premier non-relégable il y a trois semaines après une déroute (5-1) à Marseille, les joueurs deont ensuite enregistré trois victoires consécutives et ont profité des contre-performances de leurs adversaires directs, Toulouse et Troyes, pour assurer leur place dans l'élite.