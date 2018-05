LOSC : l'avenir de Galtier en 4 questions

Le timing, les mots, le ton ont interpellé les journalistes samedi soir. Christophe Galtier a clairement mis son avenir au LOSC entre parenthèses. "J'aime beaucoup ce club, j'ai envie de travailler, mais travailler dans des conditions aussi difficiles, il faut être un peu maso. L'envie est une chose, la lucidité en est une autre", a lâché le technicien en conférence de presse devant des journalistes médusés. Des questions et peu de certitudes.

Sentiment très mitigé après la conf de Galtier. Soit il veut dire à Lopez et Campos qu’ils ne recruteront pas sans lui. Soit il commence à faire comprendre qu’il va se barrer. Une certitude: drôle d’ambiance pour un maintien #LOSC — François Launay (@francoislaunay) 12 mai 2018



Galtier/Lopez : ça marche ?

Un vent frais est passé dans les coulisses du Stade Pierre-Mauroy au moment de la poignée de mains Lopez/Galtier / © Capture d'écran Canal +

"J'ai lu quelque part qu'il manquait de l'argent, c'est pas le cas (...) Il n'y a pas de risques (...) Confiant et serein parce qu'on sait ce qu'on doit faire (...) C'était ma plus belle émotion dans le football !"



Gérard Lopez (@losclive) dans #JourDeFoot après #LOSCDFCO pic.twitter.com/G7PS2bcXsR — Canal Football Club (@CanalFootClub) 12 mai 2018

Galtier et le projet "trading joueurs" : compatibles ?

45 minutes : débat autour de Galtier

Galtier et les joueurs : ça peut marcher ?

EXCLU - Mercato - LOSC : L’Inter Milan revient à la charge pour Thiago Mendes ! https://t.co/6EmEob0E3l pic.twitter.com/bKP4u4V3uw — Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) 15 mai 2018

Galtier : peut-il rebondir ailleurs ?

Comment sont les relations entreet son président? Bonnes évidemment. Officiellement, tout va bien. Mais les dernières sorties médiatiques du premier montrent que tout n'est pas aussi facile... La poignée de mains d'après-match entre les deux hommes, filmée par Canal + , n'a, par exemple, pas semblé très chaleureuse..., à peine le maintien assuré, a choisi l'attaque et la pression. Des petites phrases sur son avenir au LOSC que le président lillois a dû prendre pour lui et qu'il aurait peu appréciées.D'autant que Christophe Galtier en a remis une couche dans La Voix du Nord : "Si le club était rétrogradé pour des raisons administratives, je ne serais plus l’entraîneur parce que j’aurais été trahi. Aujourd’hui, je ne peux l’imaginer en pensant à toutes les conversations que j’ai eu avec mon président. (...) Je suis de nature à penser que les gens sont sincères et jusqu’à preuve du contraire, je crois ce que me dit Gérard Lopez, mon président."Peur d'être refroidi ? L'entraîneur lillois aurait en tout cas pu se contenter de dire sa confiance. Il y a ajouté un peu de méfiance. Voilà qui n'est pas courant et nécessite explications. Le président, qui apprécie Galtier,. Les deux hommes devront avoir une discussion et des concessions seront nécessaires de part et d'autre pour que leur chemin reste commun, expliquait dimanche une source proche du club.Les deux hommes doivent se rencontrer dans les prochains jours. Et repartir sur de nouvelles bases ?Là encore, il y a ce que dit Galtier et ce qu'il laisse entendre. "Le football a évolué, on cherche à créer de la plus-value sur de jeunes joueurs, mais on ne peut pas se contenter de ça pour vivre des saisons passionnantes. Il faudra trouver le juste équilibre. Dès le départ cette saison, tout était déséquilibré", dit-il. Un peu plus loin dans son interview à La Voix du Nord , il évoque, conseiller sportif du président, chargé du recrutement, et insiste sur la dimension "humaine" des joueurs, de l'équipe : "J’ai toujours été très clair avec lui et avec le président. Je leur répète régulièrement que l’humain doit être au cœur du projet sportif." Donner son avis sur le choix du profil des joueurs, avoir son mot à dire sur les transferts, garder la liberté d'écarter tel ou tel joueur qui n'aurait pas le bon comportement...Cette saison,a peut-être trop subi la gestion des ressources humaines du LOSC. Il veut avoir plus de pouvoir sur ce plan-là.y sont-ils prêts ? Ont-ils tiré les leçons de l'échec ?La réponse à cette question est incertaine. Galtier se voit bien ne pas pouvoir garder les joueurs les plus investis : « Pour que certains restent, il faudra un énorme changement de comportement et je ne sais pas s’ils en sont capables. Pour ceux que je voudrais garder, je ne pourrai pas. Parce que ça fait partie du projet économique du club. J’en suis conscient. »a annoncé vouloir recruter 3 à 4 joueurs d'expérience, âgé de 27-28 ans et en parallèle vendre 3 à 4 joueurs de l'effectif actuel. Suffisant pour rééquilibrer le groupe ? C'est à cette question que va devoir répondre Galtier...L'entraîneur lillois a-t-il la côte auprès de ses joueurs ? Lui font-ils confiance ? Ces derniers mois, Galtier les a protégés, puis parfois bousculés ou sanctionnés. Il les juge encore "enfants" dans leur comportement. Aucun n'a évoqué publiquement un souci dans les relations avec le coach."Il faudra changer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses... dans les vestiaires", disait Christophe Galtier, après la victoire face à Dijon, pour insister sur le côte "enfants gâtés" de ses joueurs.Après le match, samedi dernier, devant les caméras de Canal +,a pris la parole dans les vestiaires et a lancé à ses coéquipiers : "Cette saison, on a fait beaucoup de mauvaises choses. (...) Maintenant, reposez-vous, sortez même en boîte de nuit, c'est pas mon problème ça... Mais en tout cas, l'année prochaine, il va falloir revenir avec plus de gnac et il ne faut plus qu'on refasse une saison comme ça..." Une façon de d'ores et déjà d'envisager l'avenir au LOSC. Benzia semble faire partie des joueurs sur lesquels Galtier pourrait s'appuyer. Qui d'autre ?Pas Junior Alonso en tout cas. Le défenseur, mis à l'écart par Galtier a de fortes chances de partir. Son agent Diego Serrati a confirmé sur une radio paraguayenne que son poulain pourrait quitter le LOSC. et aurait d'autres options que le Benfica, souvent évoqué., de son côté, continue, comme l'hiver dernier, a étudier un départ mais selon des sources proches du joueur, rien de très concret pour l'instant.sont 5 des joueurs à valeur marchande intéressante pour les finances du LOSC. Ils pourraient être vendus. Galtier aura-t-il son mot à dire pour ces départs et les éventuelles arrivées ? « En début de saison, un entraîneur [Marcelo Bielsa] a eu le pouvoir. Je ne veux pas « le » pouvoir, je veux "du" pouvoir », rappelle le coach qui veut "plusieurs joueurs avec beaucoup plus d'expérience, des cadres qui respectent le métier, le jeu et qui feront office d'exemple".La période qui s'ouvre sera celle des rumeurs, tractations, coups de bluff... Le coach lillois va forcément l'observer avec attention.Pas de rumeurs pour l'instant concernant un éventuel départ vers un autre club de Ligue 1. Les places sont rares. Et Christophe Galtier, pour avoir vécu une période de chômage après son départ de Saint-Etienne, sait que la marge de manoeuvre est toujours étroite. Un départ du LOSC sans garanties ne semble donc pas envisagé pour l'instant.Mais il a réussi le challenge du maintien. Malgré de nombreuses obstacles et avec beaucoup d'abnégation. Des présidents de club l'ont sans doute aussi noté...