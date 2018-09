VIDEO. Le LOSC, battu à Bordeaux, quitte le podium

Bordeaux-LOSC : les réactions

Christophe Galthié (entraîneur du LOSC) : "J'ai pris un peu de temps pour venir vous voir parce que je voulais revoir nos situations. J'ai dit à mes joueurs qu'on ne pouvait rien leur reprocher, que je n'avais rien à leur reprocher, que ce soit sur le respect du plan de jeu, sur la manière dont on a évolué. On s'est créé des situations et on est tombé sur un gardien de niveau international, qui est international français. Costil a été très bon, très efficace jusqu'à la dernière action. On aurait pu mener au score avant de prendre ce but, on a deux situations très nettes mais deux beaux arrêts de Benoit. C'est dommage de prendre

un but car on n'est pas en déséquilibre et finalement avec un centre et un ballon dévié, ils arrivent à ouvrir le score. Même après ça nous nous sommes créés quelques situations. Peut être que la VAR n'a pas fonctionné à la 37e minute, c'est mon interprétation. On méritait beaucoup mieux que cette défaite. Il faut l'accepter, vite la digérer, et surtout ne pas changer ce que l'on est et maintenir l'exigence et la détermination pour pouvoir gagner les matches. C'est jamais bien de recevoir Marseille avec une défaite auparavant. Mais il y a défaite et défaite et l'attitude des joueurs me conforte sur tout le bien que je pense du groupe. J'ose espérer que les gens sont déçus, frustrés mais qu'ils ne perdent pas le moral par rapport à ce match-là car c'est comme ça que je veux voir l'équipe se comporter"