LOSC : une centaine de supporters arrêtés pour des violences à Amsterdam

Ongeveer 100 Lille supporters aangehouden vanwege verstoring openbare orde, vuurwerk afsteken en geweld. Politie stelt verder onderzoek in. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) September 17, 2019

Une centaine de supporters lillois ont été arrêtés mardi à Amsterdam pour des violences et perturbation de l'ordre public à quelques heures du coup d'envoi du match de Ligue des Champions entre le LOSC et l'Ajax, a annoncé la police sur Twitter.

Deux stations de métro évacuées

🗣 L’ambiance monte dans les rues d’Amsterdam ! Les supporters des Dogues sont sur-mo-ti-vés à quelques heures du coup d’envoi ✨ pic.twitter.com/SsD314upij — LOSC (@losclive) September 17, 2019

Een bus met supporters van Lille, begeleid door agenten, rijdt weg bij station Strandvliet https://t.co/bwFwUJgnTS pic.twitter.com/gOtzhAGSOi — AT5 (@AT5) September 17, 2019



"Le club travaille avec la police..."

"Une centaine de supporters de Lille arrêtés pour perturbation de l'ordre public, tirs de feux d'artifice et violences", a déclaré la police amstellodamoise sur Twitter, précisant qu'une enquête avait été ouverte.Les supporters lillois ont été arrêtés près d'une station de métro dans le sud-est d'Amsterdam. L'un d'eux a été blessé, a rapporté l'agence de presse néerlandaise ANP. Certains des supporters arrêtés marchaient sur les voies du métro, selon la télévision locale AT5.Selon un porte-parole cité par l'agence de presse néerlandaise ANP, les supporters "ont été emmenés dans deux bus vers des cellules. Les stations de métro Strandvliet et Duivendrecht ont été évacuées pendant un certain temps et le trafic arrêté. Le trafic a repris depuis"."Nous sommes au courant mais nous n'avons pas encore beaucoup d'informations. Nous sommes en lien avec la police et l'Ajax. Evidemment le club condamne tout écart de comportement et toute forme de violence, et se portera partie civile le cas échéant pour avoir accès aux pièces du dossier", a déclaré Gerard Lopez, président du LOSC."Apparemment, plusieurs centaines de personne se dirigeaient pacifiquement vers le centre-ville quand une vingtaine de supporters auraient lancé des fumigènes sur des rames de métro et perturbé le trafic. La police aurait arrêté ces fauteurs de troubles ainsi que tous les supporters lillois qui se trouvaient à proximité", a-t-il expliqué. "Le club travaille avec la police pour que cela se passe bien avec les autres supporters et pour qu'ils puissent rejoindre le stade et assister au match sans problème", a conclu M. Lopez.Près de 3000 supporters des Dogues ont fait le court déplacement (300 kilomètres) aux Pays-Bas pour assister au retour de leur équipe en Ligue des champions.