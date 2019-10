LOSC-Chelsea en Ligue des champions : trois raisons de croire à une victoire lilloise

1. Le LOSC a un (tout petit) peu d'expérience

Ajax-LOSC 3-0



2. Le LOSC a (théoriquement) les moyens d'être dangereux en attaque

But Victor OSIMHEN (43') / LOSC - RC Strasbourg Alsace (2-0) (LOSC-RCSA)/ 2019-20

3. Chelsea est friable en défense

Chelsea-LOSC : le LOSC veut 'jouer, jouer et jouer"

Lors de son entrée en lice à Amsterdam (3-0), le Losc a clairement souffert de son manque d'expérience sur la scène européenne. Mais l'appréhension, le stress seront peut-être un peu moins forts pour ce 2ème rendez-vous. "Il va falloir le combler avec plus d'envie, plus de combativité. Dans tous lesdomaines, il faudra être un cran au-dessus, élever son niveau de jeu pour espérer l'emporter face à une équipe qui est habituée à jouer ce genre de matches", assure le milieu de terrain Jonathan Bamba.Peut-être impressionné pour leurs débuts à la Johan Cruyff ArenA, les Nordistes ont connu une entame de match très compliquée et ont rapidement concédé un but face à l'Ajax. Il ne faudra pas reproduire cela face aux Blues sous peine de voir les chances de qualification s'évanouir. "Il faudra jouer pied au plancher de la 1re à la 90e minute, être plus intense et plus déterminé que face à l'Ajax. Est-ce qu'on sera plus libérés au début du match que face à l'Ajax ? Sûrement car il n'y aura plus cet effet de découverte. Mais il faudra être très concentré car en Ligue des champions ça va très vite, souligne Galtier. Le fait d'avoir joué un match va permettre à mes jeunes joueurs d'avoir une entame différente."A Amsterdam, malgré la défaite, les supporters lillois se sont raccrochés aux 2-3 belles et franches occasions obtenues par les Lillois. Osimhen, Bamba ou Ikoné ont montré qu'ils avaient le niveau pour marquer en Ligue des champions. C'est cette capacité à jouer, à produire du jeu qui sera sans doute la clé du match "Jouons notre jeu, avec nos qualités. Il faudra exprimer notre potentiel et retrouver cette capacité à être très chirurgical sur les transitions et les situations de but", résume Galtier. "Ils ont beaucoup de vitesse et de qualités, notamment offensivement", confirme Franck Lampard, entraîneur de Chelsea."C'est une équipe qui fait des attaques très rapides, qui est très bonne dans la profondeur, qui peut percuter, faire des dribbles, qui peut se créer beaucoup de situations dans le jeu. Je m'attends a une équipe qui sera difficile à manoeuvrer mais nous on doit jouer notre jeu et prendre les trois points parce que pour nous c'est très important", a insisté le défenseur londonien César Azpilicueta.Mais il faudra aussi que le LOSC se réveille un peu offensivement. En manque d'efficacité à Amsterdam, mais aussi à Rennes et à Nice en L1, les Dogues ont cruellement besoin de retrouver le réalisme qui faisait des ravages la saison dernière. "Il y a un manque de réussite offensive mais l'équipe va bien car on arrive à se procurer des situations. Il faut être insistant, mais tant que les occasions sont là, c'est bon signe. C'est plus mental qu'autre chose car les qualités on les a", se rassure Bamba.13 buts encaissés en 7 matchs de Premier league. Chelsea, actuellement 7ème, semble friable en défense depuis le début de saison. "Ils ont mal démarré la saison", avance Jonathan Bamba.Battu à domicile contre le cours du jeu face à Valence (1-0), Chelsea doit absolument réagir avant un périlleux déplacement à Amsterdam. "Il restera quatre matches après celui-là, mais avec zéro point on doit faire un gros match, on a besoin d'un résultat", a expliqué l'entraîneur des Blues Franck Lampard.