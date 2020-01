LOSC : Christophe Galtier élu entraîneur français de l'année 2019

Christophe #Galtier, coach du @losclive, est élu entraîneur français de l'année 2019 par ses pairs et ses prédécesseurs.



Le grand écart, d'une saison à l'autre

Après avoir mené le LOSC sur la seconde place du podium pour sa deuxième saison (2018-19) et lancé les Dogues sur une (courte) aventure en Ligue des Champions, Christophe Galtier a vu ses efforts à Lille récompensés par le titre d'"entraîneur français de l'année", décerné par France Football.Il a été élu à ce titre "par ses pairs et ses prédécesseurs" précise le magazine, qui l'a interviewé à cette occasion."J'ai du mal à me projeter au-delà du LOSC" a confié l'ancien stéphanois. "C'était la même chose à Saint-Etienne. Là-bas, c'était vert, toujours vert ; ici, c'est rouge, toujours rouge."Il revient ainsi sur son arrivée, dans un club passé à deux doigts de la relégation (à la fois pour des raisons sportives et financières), et dont il doit remanier l'équipe."Il a fallu redessiner l'effectif sur ce que je voulais voir de mon équipe, ce que je voulais vivre avec mon équipe. Je souhaitais que ce soit agréable, avec de l'exigence, des comportements irréprochables. Pour cela, il fallait que ces jeunes joueurs, qui sont au cœur du projet, soient encadrés par des joueurs référence, des exemples dans le comportement, dans le professionnalisme" se souvient-il.En 2018, c'était Didier Deschamps qui avait hérité du titre de l'entraîneur français.