LOSC : Christophe Galtier, un “meneur d'hommes” aux antipodes de Marcelo Bielsa

On a une vingtaine de très bons joueurs mais on n'a pas d'esprit d'équipe

La souplesse contre la rigidité

18e de Ligue 1

Un "meneur d'hommes", "intelligent techniquement" et qui "connaît la maison" : les supporteurs Lillois semblaient "rassurés" ce samedi 23 décembre après l'annonce de l'arrivée au Losc de l'ex-entraîneur de Saint-Etienne, Christophe Galtier , dont le profil s'oppose à celui de son prédécesseur Marcelo Bielsa, limogé fin novembre par le club."C'est un nouvel espoir pour le club ! Je l'ai connu en tant que joueur à Lille,", lance Benoît Guilbert, issu du groupe des Dogues Audomarois. "Galtier a fait du bon boulot à Saint-Etienne, pourquoi il ne réussirait pas chez nous ?", ajoute le supporteur.Damien Février du groupe des Dogues Pompons salue quant à lui la" qui sera utile "avec toutes les jeunes pousses du Losc", mais il émet aussi quelques réserves: "On a beau avoir un bon entraîneur, si les joueurs ne sont pas motivés on n'y arrivera pas. La question est de savoirc"."Est-ce que les joueurs sont prêts à se retrousser les manches et à fournir un travail de qualité ? On a une vingtaine de très bons joueurs mais on n'a pas d'esprit d'équipe, on espère que Christophe Galtier saura le mettre en place", poursuit-il.En tout cas, tous sont unanimes :Sans parler de sa connaissance de la "maison", un gage de "stabilité".Le club nordiste, actuellement 18de Ligue 1 qu'il s'était fixé en début de saison. Le club nordiste traverse une telle crise qu'une partie de ses supporteurs avaient affiché leur mécontentement lors de la rencontre contre Nice en faisant irruption dans la tribune présidentielle et en déployant des banderoles hostiles comme "Bougez-vous le cul".L'ancien défenseur lillois (1987-1990) dirigera l'équipe lilloise dès la reprise de l'entraînement le