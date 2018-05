LOSC. Christophe Galtier : “On est toujours dans la bagarre”

Christophe Galtier ne s'est pas laissé déborder par la joie, dimanche soir après la belle victoire du LOSC contre Toulouse (2-3 après avoir été mené). "Je vais peut-être m'endormir et rêver que le championnat est terminé, mais il reste deux matchs et rien n'est fait" a-t-il rappelé, la tête froide."Une victoire fondatrice?" martèle-t-il. Les Dogues joueront la semaine prochaine contre Dijon (12) et la suivante contre Saint-Etienne (5"On gagne au bon moment,. On est toujours dans la bagarre. Je repenserai au scénario de ce match quand le championnat sera terminé et que nous serons toujours en L1, mais pour le moment il reste un travail à terminer""On n'a pas connu beaucoup de moments de joie cette saison et on va savourer cette victoire ce soir" a confié Nicolas Pépé, auteur d'un doublé "maisIl reste deux matchs très importants et j'espère que ça va enfin tourner dans le bon sens pour nous.""On a beaucoup critiqué le LOSC ces derniers temps mais sur le terrain on veut tout donner pour ce club" assure le joueur.