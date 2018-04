LOSC. Christophe Galtier soulagé après la victoire contre Metz : “ça nous laisse de l'espoir”

Je reste très concentré sur l'objectif qui est le mien

Les Dogues respirent. En gagnant (3-1) à domicile contre le FC Metz , le LOSC s'est relancé dans la course au maintien et. "On est encore en vie à trois journées de la fin et ça nous laisse de l'espoir" a constaté l’entraineur lillois Christophe Galtier à l'issue du match.Une victoire que le coach relativise : Lille reste donc 19e au classement avec 44 points. "Il faut simplement apprécier cette victoire à sa juste valeur, sans plus. Il n'y a pas eu d'explosion de joie ou de scène de liesse. On a simplement gagné un match qui nous permet de continuer à lutter pour le maintien."Le succès reste symbolique pour le LOSC, qui n’avait pas dominé depuis le 28 janvier contre Strasbourg . Trois mois plus tard, jour pour jour, les joueurs lillois s’arrogent le droit de rester dans la course."Il faudra renouveler ce type de performance sur les trois matches qui arrivent, prévient Christophe Galtier. Je ne suis pas serein parce que j'ai eu une semaine de merde, très très difficile sur le plan professionnel avec la pression qu'un entraîneur a sur les épaules. Que mes joueurs profitent de cette victoire, sans excès et dans la simplicité; moi je reste très concentré sur l'objectif qui est le mien."L’attaquantà la 46e minute, ne cache pas pour autant son soulagement. "Il y avait plus de motivation et d'engagement. On a eu un coup de mou en seconde période après une bonne première mais on a su rester solidaire. C'est dommage que les concurrents directs aient gagné, c'est un petit coup au moral.": contre Toulouse (16e) le 6 mai, Dijon (12e) le 12 mai et surtout Saint-Étienne (5e) le 19 mai. "Il faut battre Toulouse pour sortir de la zone rouge" anticipe le joueur Luiz Araujo.