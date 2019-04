LOSC : comment Pépé a surclassé Mbappé et le PSG

💥Mesdames, Messieurs le but de Nicolas Pépé pour vous servir !!!#EnRougeVerslEurope



Tantôt buteur, tantôt passeur

"La marque d'un futur grand joueur"

. On attendait Kylian Mbappé mais c'estqui, dimanche, a ébloui le choc entre le leader PSG et son dauphin, Lille, retardant le sacre des Parisiens avec une correction 5-1 À 23 ans, l'international ivoirien, également impliqué sur l'ouverture du score lilloise avant de provoquer l'exclusion de Bernat, a réalisé un match plein et a porté le LOSC vers un succès capital. Encore une fois.Après avoir marqué contre tous les ténors de Ligue 1,. Et 10 passes décisives.Grâce à lui, les Dogues ont consolidé leur deuxième place, synonyme de, creusant l'écart sur l'OL, qui pointe désormais à huit longueurs des Dogues à six matches de la fin de la saison."C'est tout un collectif qui fait ressortir les individualités, dont moi. Ce sont des matches à enjeu où on me demande d'être efficace et c'est ce que j'essaie de faire au maximum", a humblement réagi l'attaquant après la rencontre.Pépé, qui vivait l'un de ses derniers matches au Stade Pierre-Mauroy puisque son présidentcet été, a montré qu'il avait l'étoffe d'un grand en répondant présent lors d'un grand match.À l'aller, au Parc des Princes, même s'il avait réduit le score sur penalty en toute fin de match,, qui avait complètement étouffé le Losc (2-1).Il s'est rattrapé dimanche. Très remuant d'entrée, l'international ivoirien est à l'origine du premier but nordiste: sur une balle en profondeur de Celik, il a sauvé in extremis le ballon , avant de remettre en retrait à Ikoné, dont le centre est détourné par Meunier dans son propre but (9).Le meilleur buteur lillois est ensuite à l'origine de: sur une ouverture de Bamba, le défenseur espagnol a accroché le bras du Lillois qui était passé devant lui (36). Malgré les protestations parisiennes, M. Bastien, conforté par la VAR, n'a pas changé sa décision.Au retour des vestiaires,Il a commencé par inscrire son 19but de la saison en Ligue 1 à l'issue d'un superbe jeu en triangle entre Bamba, Rémy et Ikoné, bien lancé pour aller battre Aréola (2-1, 51e).Après le troisième but signé(65), l'Ivoirien, qui est passé de peu à côté du doublé en perdant un duel avec le gardien parisien (74), s'est mué en passeur décisif sur deux coups de pied arrêtés.Il a d'abord déposé un coup franc lointain sur la tête de son défenseur central brésilien Gabriel pour le 4-1 (72), avant de récidiver sur corner en servant le Portugais José Fonte qui a clôturé la marque (5-1, 84) dans un Stade Pierre-Mauroy en fusionà la clé.Il était sûrement différent cette semaine dans la préparation du match. Il est rentré dans sa bulle, il avait l'intention d'être présent. Il l'a été, c'est sûrement la marque d'un futur grand joueur", a estimé son entraîneur Christophe Galtier.Après la fin du match, accompagné de tous ses coéquipiers, il a été communier durant de longues minutes avec le kop lillois, qui n'avaitet qui n'avait encore jamais vu le LOSC battre le PSG au Stade Pierre-Mauroy !Il ne reste désormais quepour se délecter d'une pépite qui a brillé de mille feux dimanche et prouvé qu'elle était prête à rejoindre un grand d'Europe.