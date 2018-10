Le LOSC conforte sa place de dauphin du PSG en battant Dijon

Luiz #Araujo n'a pas tremblé en face à face devant Runarsson. Ça fait 0-2 pour les Dogues !#DFCOLOSC pic.twitter.com/JUS7lK6Gf7 — LOSC (@losclive) 20 octobre 2018

Dangereuse seconde mi-temps

V I C T O I R E ! Le #LOSC s'impose à Dijon et enchaîne un 3ème succès de rang, le 7ème de la saison#DFCOLOSC 1-2 pic.twitter.com/phk97A4MNw — LOSC (@losclive) 20 octobre 2018

Christophe Galtier : "la situation actuelle est très agréable à vivre" "On s'attendait à un match compliqué, il l'a été. Nous avons su marquer le premier but au bon moment, et doubler la mise au bon moment. En seconde période, parce que Dijon a su nous mettre la pression et nous faire déjouer. Nous avons eu besoin d'un très bon Mike Maignan pour préserver notre avance. L'équipe, quand elle s'est montrée moins joueuse, a fait preuve d'une grosse solidarité. Je ne pense pas que nous finirons à la deuxième place. Le Paris-SG sera champion avec beaucoup, beaucoup de points d'avance. Nous savons que notre marge dans la gestion des matches est minime. Nous devons être à 120, à 130 % pour gagner. Mais la situation actuelle est très agréable à vivre"

Le LOSC a confirmé que sa 2place au classement de la Ligue 1 n'était pas due au hasard en remportant sa troisième victoire consécutive, 2-1, à Dijon, samedi lors de la 10journée.Avec 22 points, les Lillois sont désormais à 8 points du leader, Paris Saint-Germain alors que les Dijonnais, qui sont sur une série négative de quatre défaites de rang mais également quatre de suite à domicile, sont 16avec un point d'avance sur le barragiste, Nantes (18).Les Dogues ont fait preuve d'efficacité car(57% contre 43 %) et ils ont(8 tirs contre 17).En première période,pour une faute de main de Wesley Lautoa sur un centre de l'international ivoirien (21minute). Une ouverture du score qui lui a offert son septième but de la saison.Il aurait pu en ajouter un autre mais l'ancien angevin manquait son duel avec le gardien dijonnais,(36minute)., en profitant d'une mauvaise appréciation de Lautoa après avoir été alerté parpour s'ouvrir le chemin du but et tromper Runarsson du pied gauche avec beaucoup de sang-froid (2-0, 42).Après la mi-temps, les Lillois ont beaucoup souffert etface à la réaction des Dijonnais qui ontMaignan s'opposait brillamment à un tir de(51), puis à un autre de Benjamin Jeannot (68), avant de détourner en corner une lourde frappe de(68).Mais il s'inclinait sur un penalty de ce même Abeid a(2-1, 79).Le gardien lillois permettait quand même au LOSC de conserver son avance en fin de partie(87), alors que Lille aurait pu porter le score à 3-1 sur une tentative de Jonathan Ikoné sur laquelle Runarsson est bien intervenu (80).