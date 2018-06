@MatDebuchy sera stéphanois lors des trois prochaines saisons !

C'est ainsi que Loïc Perrin, capitaine de Saint-Etienne, a annoncé la prolongation de contrat de. A la manière de Gérard Piqué quand il avait révélé que Neymar allait rester au Barça., auteur d'une bonne fin de saison avec l’ASSE, était en fin de contrat en juin. Il a resigné pour 3 ans. Donc pas de retour aula saison prochaine, comme certains supporters lillois l'espéraient. "J'ai vraiment apprécié ces quatre mois passés à Saint-Étienne, a-t-il déclaré sur le site officiel des Verts. J'ai vécu d'excellents moments au contact des Stéphanois et des supporters de l'ASSE. Leur accueil m'a beaucoup touché, l'aspect familial du club aussi. Jouer à domicile dans une telle ambiance avec les bons résultats que nous avons obtenus ces derniers mois ont conforté mon choix de prolonger à l'ASSE. La présence de Jean-Louis Gasset a également compté dans ma réflexion. Cette saison sera importante. Nous devrons bien la débuter et être très constants pour être compétitifs dès le début du championnat !"Rappelons que l'ancien directeur général du LOSC est désormais à la tête de l'ASSE : Frédéric Paquet. "Depuis son arrivée au club, il (NDLR : Debuchy) a apporté beaucoup de sérénité et son expérience du très haut niveau. Cet accord confirme notre volonté de bâtir l’équipe la plus compétitive possible."En fin de saison, il s’était exprimé sur un possible retour dans on club formateur : : «Un retour au LOSC ? J’avais dit que j’aimerais bien terminer dans mon club formateur. Aujourd’hui, je retiens que j’ai vécu des moments extraordinaires à Saint-Étienne. Je lui dois pas mal», avait déclaré Mathieu Debuchy dans les colonnes du Progrès. Sa famille vit toujours dans le Nord.Arrivé en janvier, l'ancien latéral droit d'Arsenal a manqué de peu d'intégrer la liste des 23 Bleus pour la Coupe du monde en Russie.