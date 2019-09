LOSC : deux supporters en prison à Amsterdam, une cagnotte lancée par les DVE

Nous nous permettons de relayer le message des DVE qui organisent une quête ce jour en tribune afin de participer à leur coût carcéral qui s’avère important.



Une cagnotte internet est également crée. ( info en mp sur Dogues Virage Est - officiel)



Merci d’avance pour eux ! — LOSC Dogues d’Honneur (@DoguesDoguesdh) September 25, 2019

Lundi, le tribunal d'Amsterdam a condamné deux supporters du LOSC à des peines de prison . Ils sont été reconnus coupables de violences envers des policiers néerlandais; Jugés en comparution immédiate, l'un a été condamné à 8 semaines de prison, l'autre à 7 semaines de prison, dont 4 avec sursis.Selon le parquet, deux policiers ont été frappés à coups de pied à la station de métro Strandvliet.Le jour du match de Ligue des champions Ajax-LOSC, 300 supporters lillois avaient été interpellés . Avant d'être relâchés après le match, sans aucune charge. De nombreux supporters avaient dénoncé leur traitement, sans discernement et en dehors de cadre légal clair.Mais six d’entre eux ont été placés en garde à vue pour violences. Après ces deux premières condamnations, quatre autres supporters seront jugés plus tard.Plusieurs groupes de supporters lillois, dont les DVE (Dogues Virage Est) et les Dogues d'honneur, ont apporté leur soutien aux deux personnes emprisonnées. Une cagnotte est organisée et une quête va circuler ce mercredi au cours du match face à Strasbourg."En soutien et par solidarité avec nos amis qui sont encore enfermés actuellement en Hollande, en prévisions des frais de justice et/ou d'amende, nous proposons à ceux qui le souhaitent de renoncer à leurs remboursements afin d'organiser une collecte de fond qui servira à leur défense", a indiqué le compte officiel des DVE