LOSC : la DNCG attend des éléments complémentaires pour donner son feu vert

"Transfert de fonds en cours"

"Sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires demandés au club par la DNCG". C'est ainsi que la DNCG a communiqué sa décision concernant le LOSC ce mardi soir. Une façon de dire qu'aucune décision n'est prise pour l'instant.Ni Ligue 1, ni Ligue 2, ni sanction : la DNCG attend des élements complémentaires avant de donner son feu vert (ou rouge) au club lillois. On ignore le délai pour l'instant. Le LOSC n'a pas communiqué ce mardi autour de son audition. Le rendez-vous à la DNCG a eu lieu ce mardi de 9h30 à 11h . Sous tension maximale pour les supporters qui attendaient avec impatience de savoir siallait apporter les éléments attendus par le gendarme du foot français. Le président lillois aurait surpris la DNCG en allant au-delà de ses demandes : "Gérard Lopez a amené plus de 150 millions d'euros et le club serait même positif en capitaux propres grâce à cet apport", a indiqué dans la journée une source proche de l'instance. Cette même source précisait : "Le transfert de fonds est en cours, mais le LOSC devrait rester en Ligue 1 ". Est-ce transfert de fonds que la DNCG attend ? L'optimisme semble de mise autour du club : "D'après ce que j'ai compris, la DNCG attend encore certaines garanties mais ça devrait passer pour le LOSC", affirmait ce mardi un dirigeant français.Recours massif à l'emprunt, sociétés aux ramifications complexes, trading de joueurs... Depuis la rétrogradation administrative et l'interdiction de recrutement prononcées l'hiver dernier par la DNCG, les questions autour du modèle économique du successeur de Michel Seydoux sont très importantes.Déjà l'été dernier, à l'issue de la mêm audition, la DNCG avait demandé des élements complémentaires avant de finalement valider le budget lillois . Même scénario cette saison ?