LOSC - DNCG : décision favorable attendue dans la soirée ?

Au-delà des demandes de la DNCG

"Le Losc sera fixé sur son sort ce mardi soir lors de la publication du relevé de décisions de la DNCG. La décision sera favorable donc le club restera bien en Ligue 1. La seule incertitude concerne la prise, ou non, d'éventuelles mesures restrictives tel un encadrement de la masse salariale", a affirmé une première source à l'AFP.La rétrogradation à titre conservatoire prononcée en décembre dernier devrait donc être levée et ainsi permettre aux Dogues, sauvés in extremis sportivement en terminant à la 17e place, de toujours évoluer dans l'élite la saison prochaine. Une autre source proche du dossier a confirmé cette issue positive, en précisant toutefois ne pas savoir non plus si elle serait accompagnée d'une levée de l'interdiction de recrutement - prononcée en janvier - ou d'un éventuel encadrement de la masse salariale.De son côté, la DNCG se refuse à tout commentaire mais a annoncé la tenue d'uneLe président Gerard Lopez avait été auditionné par le gendarme financier le mardi 29 mai à Paris et l'instance avait alors prononcé un "sursis à statuer dans l'attente d'éléments complémentaires demandés au club par la DNCG." "On ne peut rien dire, nous attendons. La DNCG nous a dit qu'elle nous ferait connaître sa décision assez vite", avait déclaré Marc Ingla, le directeur général du Losc, à quelques médias, à la sortie de l'audition. Une source proche de la DNCG avait révélé le 29 mai que les dirigeants du club nordiste avaient surpris l'instance en allant au-delà de ses demandes, probablement pour se prémunir contre toute exigence de dernière minute.Le gendarme financier avait pourtant indiqué au club le 22 mai, lors d'une réunion de préparation qu'il avait sollicitée, attendre près de 140 millions d'euros entre abandon de créances et apport en effectif, dont une partie sur un compte bloqué."Gérard Lopez a amené plus de 150 millions d'euros et le club serait même positif en capitaux propres grâce à cet apport", a précisé cette source. L'homme d'affaires hispano-luxembourgeois, qui avait racheté le Losc à Michel Seydoux en janvier 2017, était attendu au tournant par la DNCG, qui l'avait recalé par deux fois l'an dernier, en juin et en décembre.