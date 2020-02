Le LOSC l'emporte face à Rennes, la course au podium est relancée

Loïc Rémy cette saison avec le LOSC (TCC) :



— 24 matchs

— 10 titularisations

— 10 buts



Le LOSC a surpris d'entrée

Le LOSC a gagné face à Rennes (1-0) sur sa pelouse ce mardi 4 février lors de la 23e journée de L1. La course au podium est bien relancée : les dogues Lillois ne sont plus qu'à trois points des Bretons, troisièmes.Le but de Loïc Rémy en tout début de rencontre (4e) a permis aux Lillois d'enchaîner après leur succès à l'arraché à Strasbourg samedi 1er février (2-1). Ils mettent ainsi fin à la bonne série de Rennes, qui restait sur trois victoires et un nul à l'extérieur, avec un succès renversant dans le derby face à Nantes (3-2).Les joueurs de Julien Stéphan, l'entraîneur rennais, conservent leur troisième place avec 40 points, mais ont manqué l'occasion de mettre la pression sur Marseille, qui les devance de trois longueurs et pourrait s'échapper en cas de succès mercredi à Saint-Étienne.Le LOSC a surpris d'entrée : Jonathan Ikoné a intercepté une passe de Raphinha et a lancé Loïc Rémy, qui a contrôlé avant de déclencher une frappe puissante qui est rentrée avec l'aide du poteau droit d'Édouard Mendy (1-0, 4e).Après une belle percée, l'ancien capitaine rennais Benjamin André a ensuite trop écrasé sa frappe pour inquiéter Mendy (16e). Il faudra attendre la 21e minute avant de voir la première tentative bretonne sur une frappe lointaine de Raphinha captée par Mike Maignan.Le gardien lillois a ensuite détourné de justesse un centre fuyant de Flavien Tait devant le Brésilien (28e), qui a dû laisser sa place à Romain Del Castillo quelques minutes plus tard, visiblement touché à une jambe (34e).Le tir à bout portant du Nordiste Victor Osimhen, servi d'une talonnade par Jonathan Ikoné, est repoussé par le gardien rennais, Édouard Mendy, juste avant la mi-temps.Dès la reprise, Rennes s'est fait peur avec deux nouvelles occasions franches pour Victor Osimhen, qui a dévissé son tir (48e) et Jonathan Bamba, dont le tir a été freiné avant d'être capté par Édouard Mendy (50e).Mais, petit à petit, les hommes de Julien Stéphan se sont réveillés et ont commencé à se montrer dangereux. Ainsi, sur un corner magnifiquement tiré par Benjamin Bourigeaud au second poteau, Damien Da Silva a remis dans l'axe et Gabriel a dû dégager en catastrophe devant Joris Gnagnon (65e).Puis après un centre en retrait de Faitout Mouassa capté en deux temps par Mike Maignan (68e), Flavien Tait fut à deux doigts d'égaliser sur une frappe enroulée venue lécher le poteau gauche lillois (70e). Le gardien international du LOSC s'est ensuite montré vigilant pour détourner une frappe lointaine de Bourigeaud (84e).Entre-temps, Jonathan Bamba avait fait une frayeur à Édouard Mendy d'une reprise acrobatique qui est venue mourir juste au-dessus de la barre transversale (72e).Prochain match pour le LOSC ce vendredi 07 février sur la pelouse d'Angers.