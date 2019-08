LOSC-FC Nantes : découvrez le premier onze lillois aligné par Christophe Galtier cette saison

Gardiens de but : Maignan, Jardim

Défenseurs : Celik, Fonte, Bradaric, Reinildo, Pied, Djalo​​​​​​​

Milieux de terrain : André, Niasse, Bo. Soumaré, Thiago Maia, Yazici​​​​​​​

Attaquants : Weah, J. Bamba, Osimhen, Ouattara, Ikoné​​​​​​​

🔥 Les Dogues sont dans l’arène.



Je répète.



Les Dogues sont dans l’arène. pic.twitter.com/8wI2nNe2yM — LOSC (@losclive) August 11, 2019

Gardien de but : Laffont, Olliero, Petric​​​​​​​

Défenseurs : Appiah, Fabio, Homawoo, Lima, Pallois, Traoré, Wague​​​​​​​

Milieux de terrain : Bamba, Evangelista, Girotto, Louza, Moutoussamy, Rongier, Touré

Attaquants : Coco, Coulibaly, Youan

C'est avec l'étiquette de dauphin (inattendu) et donc également celle de favori que le LOSC s'apprête a démarrer sa nouvelle saison de Ligue 1 aujourd'hui face à Nantes, au Stade Pierre Mauroy.Pour affronter les Canaris, l'entraîneur Christophe Galtier a décidé de titularisef Maignan aux cages. La défense sera composée de Celik, Fonte, Djalo et Bradaric. Au milieu de terrain et en attaque, on retrouvera Soumaré, André, Bamba, Ikoné , Weah et Osimhen.Le banc des remplaçants sera lui composé de Jardim, Pied, Reinildo, Yazici, Maia, Niasse et Ouattara.L'intégralité du groupe retenu par le tacticien lillois est composé de :Côté Nantais, le groupe qui affrontera Lille est composé de :Avant le coup d'envoi de cette rencontre, la petite statistique à savoir pour donner le sourire et se rassurer : le LOSC n'a perdu qu'un seul de ses 20 derniers matchs contre le FC Nantes en Ligue 1 (12 victoires, 7 nuls, 1 défaite).