Le LOSC finit sa saison sur une très mauvaise note à Saint-Etienne

#ASSELOCSC Si les du joueurs fu LOSC partent en vacances avant la date c’est assez peu respectueux des supporters. — Michel Seydoux (@miseydoux) 19 mai 2018





Galtier de retour chez lui

90' Coup de sifflet final, synonyme de fin de saison.

Le LOSC s'incline lourdement (5-0) dans le Forez pour le dernier match de l'exercice 2017-2018.#ASSELOSC — LOSC (@losclive) 19 mai 2018

On le sentait venir

[#ASSELOSC] • Honteux jusqu’au bout. Les joueurs Lillois se seront comportés comme des clowns ce soir. Le LOSC est même passé 17ème de Ligue 1 à la différence de but. Il faudra des actes et du changement la saison prochaine ! Ce n’est pas notre LOSC ça... — L’Armée Rouge ✯ (@ar_losc) 19 mai 2018

Les joueurs du LOSC étaient-ils en vacances avant l'heure ?(5-0) contre Saint-Etienne.Une victoire stéphanoise forgée, notamment, par un triplé de Romain Hamouma (13, 39, 61minutes) aidé d'entrée de jeu par Jonathan Bamba (7minute). Quand au dernier but, il est signé Kévin Malcuit, marqué contre son camp à la 65Cela faisait longtemps que les Lillois n'avaient pas joué un match sans pression, après avoir assuré leur maintien (sportif, du moins) dimanche dernier contre Dijon. Un match d'autant plus symbolique que, dans un Stade Geoffroy Guichard enflammé."Avant le match, j'ai pris énormément de plaisir de voir des gens que j'apprécie beaucoup et un stade en fusion que j'apprécie tout autant" a confié l'entraîneur lillois avant la rencontre. "Après, sur le plan sportif, ça a été raté, mais on le sentait venir. Il y avait eu tellement d'engagement pour assurer le maintien...""On a subi et on a été puni à juste titre" a ajouté le technicien. "On a pris 5 buts et ça fait donc 67 au total. Quand vous encaissez 67 buts dans une saison, c'est difficile d'être mieux classé ! Il faudra retenir les leçons et bien réfléchir à comment monter la nouvelle équipe ."Difficile, côté supporters, de ne pas se sentir amers après une telle prestation...Le LOSC, après avoir remporté trois victoires à la suite contre Metz, Toulouse et Dijon,. Saint-Étienne, pourtant menacé à la mi-saison, termine l'année 7de Ligue 1, mais rate sa qualification pour l'Europa League,