LOSC : Gabriel de retour de prêt

À la demande du joueur, l’ESTAC et Gabriel se sont accordés ce jour sur la fin du prêt du jeune brésilien en provenance du LOSC. Le club troyen tient à lui souhaiter bonne continuation.

Le départ de ce défenseur axial permet à Bakary Sissoko de rejoindre le groupe professionnel. pic.twitter.com/NZ6SnoCa7f — ESTAC Troyes (@estac_officiel) 14 février 2018

Son prêt a été un échec. Le défenseur brésilienn'a fait que deux apparitions dans le groupe professionnel de Troyes cette saison. Il a demandé à mettre fin à son prêt. Ce que l'ESTAC a accepté. "À la demande du joueur, l’ESTAC et Gabriel se sont accordés ce jour sur la fin du prêt du jeune brésilien en provenance du LOSC. Le club troyen tient à lui souhaiter bonne continuation", explique Troyes sur son compte Twitter.Gabriel est arrivé en janvier 2017 au. Il était la 5ème recrue du mercato d'hiver lillois. Gabriel Dos Santos (20 ans) venait de l’Avaí Futebol Clube et avait signé un contrat de quatre ans et demi.Il ne pourra a-priori pas renforcer le groupe professionnel du LOSC cette saison, le quota d’extra-communautaires étant déjà atteint. Il devrait donc jouer avec la réserve lilloise.