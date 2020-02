Le LOSC gagne à Angers et se replace sur le podium

Le podium ?

"C'est une magnifique semaine , je suis très fier de mes joueurs". Christophe Galtier, entraîneur du LOSC, savourait hier sa 3ème victoire consécutive. Avec sa victoire ce vendredi face à Angers, Lille poursuit sa belle série et remonte provisoirement au niveau de Rennes, qui reçoit Brest samedi et ne reste 3e que grâce à une meilleure différence de buts.Comme face à Monaco mardi (défaite 1-0), les Angevins ont été cueillis à froid par l'ouverture du score en début de match: sur une récupération de Gabriel Magalhaes qui a laissé Vincent Manceau à terre, Lille a lancé une contre-attaque rapide sous les sifflets du public, conclue par un lob du plat du pied de Victor Osimhen, bien servi par Jonathan Bamba.D'abord refusé pour hors-jeu, le but a été validé après intervention de l'arbitrage à distance (0-1, 14e). Dominés en milieu de terrain et souvent maladroits dans leurs passes ou leurs contrôles, les joueurs de Stéphane Moulin ont concédé de nombreuses occasions de Jonathan Bamba (35e, 82e, 90+4) ou Loïc Rémy (51e) non converties grâce au gardien Ludovic Butelle.Les Lillois ont finalement fait le break sur une contre-attaque dans laquelle Luiz Araujo a servi Renato Sanches, qui a marqué d'une frappe à ras de terre entre les jambes de Butelle (0-2, 75e).Mais le LOSC reste quand même prudent après cette victoire : "Je ne veux pas en parler (de podium) parce qu'il reste beaucoup de matches. C'estencore trop tôt, c'est un championnat très serré, on est une équipe à géométrie variable. Evidemment que c'est fort agréable de vivre ce genre de semaine mais il est beaucoup trop tôt dans le championnat pour dire qu'on va se battre pour la 3e place".D'autant que les Dogues, qui reçoivent Marseille dans huit jours, ont vu leur buteur Victor Osimhen sortir en fin de match sur une civière, victime d'une lésion musculaire à une cuisse et remplacé par le milieu argentin Nicolas Gaitan, dernière recrue lilloise.