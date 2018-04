Je ne veux pas des gens à 100%, je veux des gens concernés à 150%

Christophe Galtier, l'entraîneur de Lille, avant-dernier de L1, a fait un choix fort en écartant l'habituel gardien titulaire Mike Maignan pour le déplacement à Bordeaux ce samedi soir.", a assuré vendredi soir à l'AFP une source au sein du club nordiste, après la diffusion sur le site internet du LOSC du groupe retenu pour le match capital en Gironde.Le Guyanais de 22 ans,cette saison, ne s'est pas montré décisif dernièrement et a même, comme lors de la défaite (2-1) à Monaco mi-mars.Galtier avait annoncé dimanche après la défaite à domicile face à Amiens (1-0) vouloir prendre des décisions fortes pour les sept derniers matches."Je ne veux pas des gens à 100%, je veux des gens concernés à 150%. On a passé le temps des états d'âme car la situation est grave.au lieu de gérer des choses plus importantes comme la préparation tactique, physique et mentale d'un match", a martelé jeudi le technicien lillois.Le Burkinabé Hervé Koffi, doublure habituelle de Maignan, devrait donc être titulaire samedi à Bordeaux, tandis que le troisième gardien, le Slovaque Adam Jakubech, prendrait place sur le banc des remplaçants.Lille, qui n'a plus gagné depuis huit matches, pointe à lasoit respectivement un et deux de moins que le barragiste, Troyes, et le premier non-relégable, Toulouse.Un choix que confortent également les supporters : dans notre sondage sur les joueurs que Christophe Galtier devait écarter , 3, suivi de Fodé Ballo-Touré (28%) et de Fares Bahlouli (10%)