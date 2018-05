LOSC. Galtier : “Je suis désolé pour les supporters, désolé pour le maillot et pour le président”

LOSC. Galtier : "Le président a été très présent (...) ce soir, on lui a pas renvoyé l'ascenseur"

La saison a été longue, dure, éprouvante

Sale soirée, pour le LOSC. Écrasés 5-0 par Saint-Etienne , les Dogues terminent leur saison sur un cuisant échec. En conférence de presse, après le match, Christophe Galtier est revenu sur cette défaite amère, et surtout sur le bilan de la saison.Il faudra retenir les leçons" a-t-il déclaré, dents serrées, avant d'annoncer qu'il a ""Le président a été énormément présent, ces dernières semaines, très présent. Voire même généreux" a-t-il ajouté. "Je trouve que ce soir, on lui a pas renvoyé l'ascenseur. Je fais jamais la langue de bois, je ne pense pas être quelqu'un qui cherche à séduire ou quoi que ce soit, mais il a de quoi être énervé et agacé par ce qu'il a pu voir ce soir."Mais le technicien a été plus loin au micro de Losc.fr, le site du club. Interrogé dans les couloirs à l'issue du match, Christophe Galtier se montre plus écœuré encore.Le LOSC, assuré de son maintien sportif après sa victoire conre Dijon, a connu "une débâcle face à une équipe qui était dans l'obligation de gagner pour aller chercher une qualification européenne."Surtout, Galtier a présenté ses excuses : "Je suis - un -- deux -- trois -et qui a fait beaucoup, beaucoup d'efforts ces derniers temps pour l'équipe et pour les joueurs, et ce soir il a pas été récompensé.""La saison a été longue, dure, éprouvante" rappelle l'ancien coach de Saint-Etienne. ", c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas.. On va voir ce qu'il va se passer dans les jours et semaines à venir, mais on doit préparer rapidement la saison prochaine."