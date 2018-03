LOSC : pour Galtier, la pelouse a été envahie par “des supporters qui ont pété les plombs”

LOSC LIVE : La conf' de Christophe Galtier avant AS Monaco - LOSC

Est-ce qu'un joueur qui pète les plombs sur le terrain n'est plus un joueur ?

Il faut que d'une situation négative on puisse ressortir du positif

"Je ne voudrais pas que l'on fasse un exemple": l'entraîneur de Lille Christophe Galtier espère mercredi que le club, qui lutte pour son maintien, ne sera pas trop durement sanctionné pour l'envahissement du terrain par des supporters mécontents samedi dernier.", a insisté mercredi le technicien, qui a indiqué que tous ses joueurs étaient "psychologiquement apte" à jouer vendredi à Monaco.Comment s'est passé le retour à l'entraînement cette semaine ?"Les joueurs ont beaucoup et bien travaillé, mais évidemment qu'à la reprise de l'entraînement en début de semaine, j'ai parlé avec mon groupe sur ce qui s'était passé samedi soir.pour faire en sorte que tout le monde puisse évacuer la déception, ou la colère, ou les craintes, ou la peur....Après on n'en a plus parlé car il fallait passer à autre chose, ce match à Monaco. D'un point de vue psychologique, tout le monde est apte. C'est bien, et il le faut."Comment avez-vous vécu personnellement les jours qui ont suivi ces incidents ?Malheureusement ce qui s'est passé samedi s'est produit en Angleterre , dans d'autres championnats et d'autres clubs.. Nous, au club, on ne doit pas être les responsables de ce qui se passe dans le football car malheureusement ça se passe partout. La direction, le staff et les joueurs, nous sommes tous responsables de la situation sportive. Mais les responsables de cet incident ce sont les gens qui sont rentrés sur le terrain."Considérez-vous qu'il y a un retour du hooliganisme en Europe ?"Non, carOn m'a demandé si ceux qui avaient fait ça étaient vraiment des supporters...Non, il reste un joueur mais ne doit plus reproduire cela. Les supporters ont pété les plombs par rapport à une situation. Je ne les a pas excusés après le match, je ne vais pas le faire maintenant.Ce ne sont pas des hooligans. Je suis convaincu que ce qui s'est passé samedi ne va pas se renouveler. Je suis convaincu que les deux ou trois premiers qui ont sauté sur le terrain le regrettent aujourd'hui."Craignez-vous de lourdes sanctions disciplinaires ?"Je suis entraîneur, pas juriste. Mais à partir du moment où le club a tout mis en oeuvre pour que la sécurité soit bien faite autour et dans le stade, pour éviter que ça se renouvelle et que les responsables sont identifiés.... Mais il y aura des sanctions, la Ligue ne laissera pas passer ça.."Appréhendez-vous le prochain match à domicile ?"On s'en serait passé mais c'est arrivé, on ne peut pas revenir en arrière. Il faut qu'on retrouve une atmosphère très positive pour ce prochain match à domicile contre Amiens. Si on dépense tous notre énergie sur ce qui va se passer sur ce match, on va s'épuiser, s'essouffler et perdre de l'influx et on ne sera pas au rendez-vous.