LOSC : Galtier recadre Benzia et Amadou

"Est-ce que Yassine et Ibrahim sont irréprochables ?"

Conférence de presse de Christophe Galtier le 20 avril 2018

pensent tous les deux que certains joueurs " ne sont pas impliqués" pour le maintien. Les deux capitaines du LOSC l'ont dit tous les deux à quelques jours d'intervalle. Sans nommer les joueurs concernés.Ces sorties médiatiques n'ont visiblement pas plu à. En conférence de presse ce jeudi, l'entraîneur lillois a tenu à recadrer ses deux joueurs : « Quand on est dans une telle situation, personne n'est irréprochable. Evidemment, il y a toujours des tensions quand vous ne gagnez pas. Les uns et les autres s'observent pour savoir qui fait ou qui ne fait pas."Avant de nommeren leur donnant une part de responsabilité dans la situation du LOSC : "Je pose la question : est-ce que Yassine et Ibrahim sont irréprochables, ou ont été irréprochables ? C'est l'histoire de ce groupe qui s'est observé pendant longtemps. A force d'observer, on n'est pas en action ».assure par ailleurs que les tensions dans son groupe sont sont moins présentes qu'il y a quelques semaines.Le, 18ème, se déplace à Marseille ce samedi