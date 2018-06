LOSC : Galtier va-t-il rester ?

Galtier : "Je pars si..."

Lopez : "Rdv la semaine prochaine"

#Losc Les annonces de Gérard Lopez sur le mercato lillois et Galtier https://t.co/0y2ptBlPYt — Team Duga (@TeamDugaRMC) 6 juin 2018

Reprise La reprise du LOSC est fixée au mercredi 27 juin. Il devrait y avoir six matches amicaux et un stage du 20 au 29 juillet dans un lieu qui reste à définir.

«Si le club était rétrogradé pour des raisons administratives, je ne serais plus l’entraîneur parce que j’aurais été trahi », disaitau lendemain de la fin de saison du LOSC. Une petite phrase assorti d'autres qui laissaient clairement sentir son envie de poursuivre l'aventure. Avant le dernier match, il disait en conférence de presse : "Je suis dans la peau d'un entraîneur du LOSC qui prépare la saison prochaine de manière très pragmatique, très professionnelle".... L'entraîneur disait avoir déjà évoqué ces points précis d'organisation avec la direction du LOSC : "Avec Luis Campos nous étions encore aujourd'hui en réunion, non pas pour parler du recrutement... parce que le recrutement fera partie de ce qui va être décidée 29 (mai), mais d'élaborer la pré-saison de manière précise pour avoir les meilleures conditions possibles, pour avoir la meilleure préparation possible".Depuis la décision de lade maintenir leen Ligue 1 avec encadrement de la masse salariale, Christophe Galtier n'a pas pris la parole. Il est en vacances et ne souhaite pas faire de commentaire. Prise de distance ? Réflexion ? Préparation de la nouvelle saison dans le calme ? Personne ne peut interpréter son attitude pour l'instant.En fin de saison, il aurait peu apprécié certaines déclaration de son coach. Le président, qui apprécie Galtier, n'était alors pas sûr de vouloir conserver son technicien. "Les deux hommes devront avoir une discussion et des concessions seront nécessaires de part et d'autre pour que leur chemin reste commun", expliquait alors une source proche du club Ce mercredi soir, sur RMC, Gérard Lopez ne s'est pas montré très enthousisaste et n'a pas renouvelé clairement sa confiance à Galtier : « On a prévu de se voir après nos vacances, en début de la semaine prochaine. C’est à partir de là qu’on décidera du futur ensemble. (...) Ma volonté, c’est de trouver une solution pour que ça se passe mieux la saison prochaine. Aujourd’hui,, tant que je n’ai pas parlé avec lui ».Aucune garantie ? On a connu plus belle marque de confiance. Un 5ème coach en 14 mois va-t-il arriver sur le banc du LOSC ? Réponse dans les jours qui viennent.