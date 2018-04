LOSC : Gérard Lopez sort du silence, notre décryptage point par point de ses interviews

Ce mardi soir, Gérard Lopez a donné deux interviews à RMC et La Voix du Nord. Deux interviews à 4 matchs de la fin, en pleine crise, en tant que président à la tête d'un club menacé par une descente en Ligue 2. Voici ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit, ce qu'il a omis ou esquivé...



Sur l'article de l'Equipe sur les tensions dans les vestiaires

Ce que Gérard Lopez a dit : "Certaines choses ne sont pas vraies ou complètement retirées du contexte. On n'a pas les pires gars du monde. Quand on perd, tout devient polémique. (...) Pour le reste, on a un groupe très jeune et on le sait. Il y a sans doute eu pendant la saison des écarts, qu’on a corrigé, oui c’est une réalité mais on ne le crie pas sous les toits."

« Les joueurs se sentent vraiment responsables, et sont très mal à l'aise de la situation du club. Ils savent que c'est eux qui jouent sur le terrain et doivent sauver le club. »

Sorties les soirs de défaites, retards aux entraînements... Gérard Lopez dément dans #TeamDuga : "C'est faux !"



Sur la DNCG

Gérard Lopez a regretté la fuite dans la presse de la décision sur la rétrogradation administrative du LOSC à titre conservatoire. Il affirme aussi que l'interdiction de recruter a pénalisé le club : "Si on avait pu recruter cet hiver, on aurait aussi pu vendre pour 60-70 millions d'euros et on aurait engrangé un bénéfice de 30 millions d'euros."

Il a dit également : "Clairement, il y a une communication qui a été faite, je ne pense pas par la DNCG, mais si les infos sortent, ce n'est pas anodin. Il y a six ou sept clubs qui ont reçu des remontrances et on n'en parle pas."

Sur la situation financière

Sur ce point, Gérard Lopez dit avoir lu beaucoup de choses fausses. "Le club a été acheté point barre. L’investissement dans les joueurs a été fait an 30% en fonds propres et 70% en externe. Ça ne correspond pas du tout à ce que j’ai pu lire comme quoi tout a été financé par la dette"(...) "Est-ce que c'est un modèle différent ? Non, pas vraiment..."

Et il répète que le seul levier pour combler le déficit structurel qu'il évalue à 30M€/an est celui des ventes de joueurs. "Si le LOSC n'est pas européen chaque année, il faut vendre des joueurs".

Sur le plan B en cas de descente et son avenir

"On a un plan au cas où on devrait descendre". "On l'a mis en place pour la Ligue 2, même si on espère ne pas descendre. Mais on est obligé de prévoir ça car on est 19e. Il n'y aura certainement pas de dépôt de bilan". "Je serai là l'année prochaine même en cas de descente."

Gerard Lopez a répété sur RMC qu'il y avait beaucoup d'offres d'autres clubs pour les joueurs du #LOSC malgré la 19e place au classement. Est-ce vraiment le bon discours pour les mobiliser si on leur dit qu'ils ont un avenir ailleurs ? @TeamDugaRMC — Yann Fossurier (@YannFossurier) 24 avril 2018

Sur Bielsa

"Si je dois utiliser le terme regret, c'est de ne pas avoir forcer la main sur l'engagement de joueurs expérimentés qui étaient près à venir dans les dernières heures du mercato. Je ne sais pas si Bielsa serait parti dans ces conditions, j'aurais dû pousser pour voir."

Gérard Lopez n'a pas précisé quels étaient les faits inexacts dans l'article de l'Equipe . Retards à l'entraînement, absence à un débriefing, comportement puéril d'un joueur... On n'en sait pas plus. Déni ? Vision optimiste ? Caricature journalistique ? Les éléments apportés par le président lillois ne permettent pas de trancher. Mais il ne nie pas tout en bloc. Certains supporters regretteront peut-être que le président, peu présent dans le Nord, n'ait pas envie de taper du poing sur la table. On saura dans quelques semaines si c'est un bon choix managérial.Il a forcément raison quand il dit que certains faits ne sont jamais connus quand une équipe gagne. Le problème c'est que le LOSC a perdu 19 matchs depuis le début de saison.Sur le fait que les joueurs se sentent vraiment concernés, on notera que deux joueurs (Benzia et Amadou) ont été plus nuancés ces derniers jours (" Certains ne se sentent pas impliqués ") et que Luis Campos, son conseiller sportif a été plus direct, selon l'Equipe, après Marseille : « C’est une honte, nous sommes des connards. Il faut une réaction contre Metz à la hauteur des enjeux. Que chacun prenne ses responsabilités ! »Sur ce dernier point, il faut rappeler que le club lillois est le seul à être interdit total de recrutement. D'autres clubs ont été sanctionnés mais de manière plus légère. Et les médias en parlent.Sur le premier point, à plusieurs reprises, nous avons indiqué que des sources internes et externes au club ont expliqué l'hiver dernier que les "offres" pour certains joueurs étaient parfois des rumeurs, ou des offres non fermes. Rien de confirmé à 100% en tout cas. Le chiffre avancé de 50 à 70 millions d'euros (selon les interviews) est donc invérifiable, par essence.D'autre part, il faut rappeler qu'en vendant, le LOSC aurait forcément un peu ou beaucoup affaibli son effectif.Enfin, et c'est sans doute le plus important, si leavait les finances pour recruter et réussir à dégager un bénéfice, si le LOSC avait tous les arguments pour convaincre la DNCG de la pertinence de son plan, pourquoi le club n'a-t-il pas fait appel de la décision (comme l'avait fait en son temps le RC Lens) ?Sur ce plan, nous n'avons évidemment pas tous les détails de la situation financière du club mais certains faits sont simples. Le rapport de lapublié il y a une dizaine de jours indique que les capitaux propres du LOSC sont à -43M€. Que la dette financière s'élève, selon ce même rapport à 111 millions d'euros. Ce même chiffre était de 54 M€ en 2016 (soit une augmentation de 66%) et 37 M€ en 2015. C'est de très loin, la dette financière la plus importante de Ligue 1. A titre de comparaison, ce chiffre est de 27,8 M€ pour l'OM, 2ème de classement des dettes financières.Commentcompte-t-il satisfaire aux exigences de la DNCG qui a clairement indiqué que le club n'avait pas suffisamment de fonds propres et était trop endetté ? Pas de réponse concrète à cette question cruciale et vitale pour le club. Pense-t-il injecter dans le club ou une de ses holdings des capitaux propres ? Pas de réponse non plus. Aucun élément rassurant.Petit détail : Gérard Lopez, au cours de son interview à RMC a plusieurs fois dit avoir lu des informations sur la situation financière du club que nous n'avons jamais lues. Nous ont-elles échappées ou grossit-il le trait pour éviter certains sujets ?Rien à ajouter sur ce point. Seul l'avenir proche dira si le LOSC est réellement préparé à une descente à l'échelon inférieur et si Gérard Lopez est vraiment déterminé à essayer de faire remonter le club.Le président lillois a également affirmé que, malgré la 19ème place, de nombreux clubs s'intéressaient toujours à des joueurs lillois et que donc potentiellement, le LOSC aura de quoi vendre l'été prochain. Mais est-ce un bon message envoyé aux joueurs ?



Une nouvelle fois, Gérard Lopez charge son ancien entraîneur. On ne peut que constater qu'il ne dit pas un mot sur les erreurs éventuelles d'autres dirigeants du club et du nouvel entraîneur. Difficile également de penser que la stratégie globale n'avait pas été validé par l'ensemble de l'équipe dirigeante.

Il voulait un effectif essentiellement composé de jeunes joueurs. "Une croyance en la jeunesse sans limites" disait le premier spot #LOSCUnlimited Il fait relire les déclas d'Ingla et Campos qui défendaient ce choix en début de saison. https://t.co/9uHon0IQ2w — Yann Fossurier (@YannFossurier) 24 avril 2018 Bon, tout est de la faute de Bielsa. Heureusement, Campos a tout bien fait, Ingla gère super bien le club et Lopez est souvent là. J'ai eu peur qu'il y ait une remise en question à un moment mais ouf, ça va. #LOSC — François Launay (@francoislaunay) 24 avril 2018



Sur Enyeama

"C'est un faux débat", a indiqué Gérard Lopez. "Il a été blessé une grosse partie de la saison", rappelle-t-il avant de continuer sur une explication très floue.



Gérard Lopez n'a pas répondu clairement à la question posée. Lors d'une réunion avec les supporters, il avait pourtant indiqué que Vincent Enyeama ne jouait pas pour des raisons sportives. Son entraîneur a dit ce week-end à des supporters qu'il y avait un problème "clair" "dirigeants-Enyeama".



On ne sait donc toujours si Enyeama est écarté pour des raisons sportives ou extra-sportives. A la fin de son explication, le président lillois indique même qu'il n'a pas eu de coup de fil de Galtier pour lui demander de faire jouer Enyeama. Où l'on apprend que l'entraîneur lillois doit appeler son président pour aligner un joueur ?



Sur les relations avec les supporters, notamment les DVE

«Nous aussi, on souffre de la situation du club. Mais je respecte tous les supporters et j’apprécie leur soutien. La seule chose que je demande, c’est que tout se fasse de manière pacifique et avec respect. »



La tension avec les DVE, groupe de supporters le plus important du club, est vive. Juge-t-il que le club a bien géré la crise de l'envahissement de la pelouse ? Le LOSC peut-il se passer de leur soutien lors des derniers matchs ? Gérard Lopez, sur ce point, choisit l'apaisement ou l'esquive. Il décide en tout cas de ne faire aucune concession pour essayer d'obtenir l'union sacrée.