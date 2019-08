LOSC : Ikoné appelé pour la première fois en équipe de France

RDV lundi à Clairefontaine pour préparer les 2 matchs de qualifications à l’UEFA Euro 2020 ! 👊 #FiersdetreBleus



France🆚Albanie (sam. 7/09 au Stade de France)

France🆚Andorre (mar. 10/09 au Stade de France)

Jeudi 29, l'annonce de liste de Didier Deschamps en direct (14h)

Une demi-surprise. Didier Deschamps a annoncé la liste de 23 joueurs retenus pour affronter l'Albanie (7 septembre) et Andorre (10 septembre) dans les cadre des qualifications pour l'Euro 2020. Et il a décidé de faire appel à un petit nouveau : le Lillois Jonathan Ikoné. A 21 ans, il va porter pour la première fois le maillot de l'équipe de France.Ikoné a toujours joué dans les équipes de France jeunes (-16 ans, -17 ans, -18 ans, -19 ans, espoirs). Il est au LOSC depuis la saison dernière. Il y a explosé au sien de la BIP-BIP, attaque composée avec Bamba et Pépé, parti à Arsenal."Il y a ce qu'il réalise avec son club et déjà la saison dernière, et aussi avec la sélection des Espoirs, mais c'est aussi lié aux absences sur le plan offensif qui sont assez importantes", a expliqué le sélectionneur.Mike Maignan, le gardien du LOSC, fait également partie de la sélection.