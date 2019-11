Le LOSC impuissant contre le PSG

Les réactions

Christophe Galtier : "Je ne crois pas qu'il y ait un blocage (face aux grosses équipes). Il faut être plus efficace sur le plan offensif. Les regrets qu'on doit avoir? On a gagné des ballons dans des zones importantes mais, derrière, ces prises de décision, parfois absentes sur le dribble et le tir, cette dernière passe pas dans le bon tempo alors que ça peut être des situations très favorables... On a un manque d'efficacité qui nous fait énormément défaut en ce moment. Regrets, le mot est trop fort. S'il semblait que l'on pouvait faire quelque chose, on ne l'a pas fait. A partir du moment où Paris a mené au score, ils ont joué dans un certain confort. On ne les a pas assez sortis de leur zone de confort. Il nous a manqué de prise d'initiative dans les derniers mètres, de profondeur, de l'explosivité. C'est une période difficile en termes de points, mais il faut continuer à travailler, à persévérer."

Benjamin André (milieu du LOSC) : "On ne les a pas vraiment mis en danger même si on avait quelques frappes, quelques situations. On n'a pas eu de grosses occasions. Je pense que c'est surtout sur nos pertes de balles qu'ils nous ont fait mal. Ils sont allés très vite, ils ont bien pris les espaces que l'on avait laissés, ils nous ont fait mal au bon moment. La saison est encore longue, mais on n'était pas venu là pour faire un match comme ça, c'est sûr, on voulait mettre plus d'agressivité, on voulait plus les faire douter et on ne l'a pas du tout fait ce soir."