Le LOSC impuissant à domicile contre le PSG

Le résumé du match LOSC - PSG

Sale journée, pour le LOSC. Les Lillois a perdu (0-3) à domicile contre le PSG, ce samedi 3 février.Pour ce match à l'affluence record (près de), les Lillois ont réussi à tenir tête pendant presque toute la première mi-temps, avant de s'effondrer en fin de match.Menés au score à partir de la 45minute sur un but de, les Lillois ont vu l'écart se creuser à la 77sur une frappe de, puis ont vu leurs espoirs s'envoler sur un tir de, à la 87minute.Défaits 3 buts à 0,Ce samedi matin, L'Équipe annonçait que le LOSC était rétrogradé à titre conservatoire en Ligue 2 par la DNCG, qui la mettait en garde et la sommait de redresser sa situation financière faute de quoi le club serait relégué pour de bon.Dans un communiqué publié en début d'après-midi, le LOSC fustigeait des "" et misait tout sur ses résultats sportifs : "Le club est avant tout mobilisé, avec une énorme détermination, pour"..Une situation sportive qui ne s'arrangera pas après le match d'aujourd'hui...