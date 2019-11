Le LOSC impuissant face à l'Ajax Amsterdam

LOSC-Ajax : les réactions

Christophe Galtier (entraîneur de Lille) : "Évidemment que l'Ajax nous est supérieur, mais il y a quand même beaucoup de frustration. Déjà sur l'entame de match et ce but dès la deuxième minute. Au fur et à mesure que la première période avançait, on était de mieux en mieux. On a une situation très importante, malheureusement on n'arrive pas à la concrétiser. Ca aura été l'apprentissage de la Champion's League, c'est la vérité des surfaces. Il faut être efficace et l'Ajax l'a été alors que nous, on a manqué d'efficacité. On a raté trop de situations favorables. Je suis convaincu que ces matches-là vont nous servir pour la suite. Les joueurs auront appris de cette compétition, sur l'intensité et la détermination qu'elle demande. On est sanctionné de la moindre erreur. Mais il faut soutenir les joueurs et on ne peut pas tout jeter."

Gerard Lopez (président de Lille) : "Sur des occasions même pas construites on se prend des buts à chaque fois où presque et nous, derrière, on n'arrive pas à marquer sur des actions +à 100%+ donc mathématiquement ça ne peut pas le faire. On produit du jeu, on a des occasions mais on ne les met pas, c'est hyper frustrant mais c'est le foot, il va falloir juste reprendre la confiance et ça ira. Si on considère les buts ce n'est pas terrible, si on considère le jeu on n'est pas ridicule. On a le talent, je suis sûr qu'on va revenir, il faut remettre les joueurs en confiance et marquer. Notre meilleur buteur vient d'arriver et les garçons qui sont moins en confiance et ont raté sont là depuis un petit moment, donc les résultats n'ont rien à voir avec notre modèle."