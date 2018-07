LOSC : Jonathan Ikoné deuxième recrue

"Rejoindre le LOSC ? C'était mon souhait !" pic.twitter.com/UO5ViBY9Ww — LOSC (@losclive) 2 juillet 2018

Formé au PSG, Ikoné évoluait depuis 18 mois en prêt à Montpellier. La saison dernière, il a disputé 19 rencontres de championnat avec le MHSC, marquant un but et délivrant une passe décisive. Il a signé un contrat de 5 ans avec le(1,75, 68 kg) a commencé le football à Bondy (Seine-Saint-Denis), dans le même club qu'un certain Kylian Mbappé, avant d'être repéré à 12 ans par le club parisien."Son profil est celui d'un joueur de côté aussi capable d'évoluer au milieu, de jouer dans la verticalité avec sa puissance et sa technique. C'est un joueur au fort potentiel", a souligné Marc Ingla, le directeur général du Losc."C'est moi qui souhaitais venir au LOSC. C'est une bonne équipe.", a-t-il déclaré sur la chaîne officielle du club. Il a joué chez les jeunes du PSG avec Soumaré et Ballo-Touré.Le jeune attaquant a fréquenté toutes les sélections nationales et notamment remporté l'Euro U17 en 2015. Il compte une sélection avec les Espoirs (U21).Ikoné est la deuxième recrue estivale des Dogues après un autre jeune attaquant, Jonathan Bamba (Saint-Etienne), 22 ans, 12 sélections et 4 buts avec les Espoirs, dont l'arrivée a également été officialisée lundi.Le LOSC avait sauvé in extremis sa place en Ligue 1 en terminant 17e et premier non-relégable en mai dernier, au terme d'une saison cauchemardesque.