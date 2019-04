LOSC. “Le jour et la nuit” : il y a pile un an, les Lillois, battus 5-1 à l'OM, étaient 19e, au bord du gouffre...

Olympique de Marseille - LOSC ( 5-1 ) - Résumé - (OM - LOSC) / 2017-18

21 avril 2018. Le LOSC joue à Marseille et perd 5-1 . Les Lillois se retrouvent 19ème au classement de la Ligue 1. Avec 29 points et la peur de descendre en Ligue 2."Torpillé par Marseille, Lille s’approche un peu plus du gouffre", titre La Voix du Nord . Christophe Galtier regrette alors que son équipe fasse « toujours les mêmes erreurs » même s'il assure qu'il « garde le cap ».C'était alors le début d'une semaine de la peur. On le sait, la catastrophe n'arrivera heureusement pas pour le LOSC. Mais le contraste est saisissant. Un an après, lors de la même 34ème journée, le LOSC a étrillé Nîmes 5-0 au Stade Pierre-Mauroy et se retrouve tout près de la qualification directe en Ligue des champions.Le LOSC totalise 68 points, soit presque 40 points de plus ! les Lillois ont marqué 59 buts en 34 matchs (31 buts encaissés) contre 33 dans la même période il y a un an (58 buts encaissés).Tout a changé. Radicalement. Ce dimanche, on a vu les joueurs partager leur joie tranquillement avec les supporters. Un an plus tôt, la tension était vive, le club avait porté plainte contre certains fans coupables d'avoir envahi la pelouse. Et beaucoup ne venaient même plus au stade.Du côté des dirigeants, même contraste. Il y a un an, Gérard Lopez, le président et Luis Campos, son conseiller sportif sortaient du bois pour tirer la sonnette d'alarme : « C’est une honte, nous sommes des connards. Il faut une réaction contre Metz à la hauteur des enjeux. Que chacun prenne ses responsabilités ! », lançait ce dernier pendant que le premier envisageait le pire : "On a un plan au cas où on devrait descendre. (...) On l'a mis en place pour la Ligue 2, même si on espère ne pas descendre. Mais on est obligé de prévoir ça car on est 19e. Il n'y aura certainement pas de dépôt de bilan. (...) Je serai là l'année prochaine même en cas de descente."En cette fin de championnat, les deux mêmes dirigeants se font relativement discrets, pour ne mettre aucune pression sur les joueurs. "Ça va être le calme plat jusqu’à la mi-mai, on va dire", disait fin mars Gérard Lopez, notamment à propos du mercato. Le président lillois, prudent, doit tout de même avoir un peu le vertige quand il repense à la situation de son club il y a seulement un an...