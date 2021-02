LOSC : les Lillois sont attendus au tournant face à Lorient après leur claque en Ligue Europa

Moins convaincant depuis la reprise et incapable de l'emporter lors de ces deux derniers matches, le LOSC veut tourner la page en déplacement à Lorient à 17h05, ce dimanche pour la 26e journée de Ligue 1.

Une rencontre face à une équipe qui se bat pour son maintien, mais en net progrès, dont la physionomie devrait être plus proche de la réception de Brest (0-0) que celle de l'Ajax (1-2). Dimanche face aux Bretons, les Nordistes avaient confisqué le ballon sans savoir quoi en faire face à un adversaire venu défendre. Rarement menacés, mais incapables de cadrer le moindre tir, ils avaient logiquement été tenus en échec.

Un accident de parcours après six victoires en Championnat et une en Coupe de France, qui confirmait cependant la moins bonne expression offensive de l'équipe en l'absence du buteur Burak Yilmaz, touché à un mollet. Quatre fois vainqueur 1-0 pendant cette série, le LOSC a gardé sa solidité, mais perdu en flamboyance.

Un mot d'ordre : "retenir la leçon"



Depuis jeudi, la thèse du ralentissement se fait plus crédible. Battus 2-1 et totalement dominés dans le jeu par une équipe néerlandaise pourtant privée de plusieurs titulaires, les Dogues ont d'abord été battus dans les intentions.

"Il y a certes la qualité de l'adversaire mais j'ai trouvé mon équipe un peu prise par l'enjeu et en dessous de son niveau sur le plan technique. On n'a pas joué, et on ne peut pas mettre ça sur le compte de la fatigue parce que l'Ajax est sur le même rythme que nous", avait regretté l'entraîneur Christophe Galtier à l'issue de la rencontre.

"Est-ce que c'est un accident ? J'ose l'espérer. Je crois en tout cas qu'il faudra retenir la leçon, on doit avoir beaucoup plus de maîtrise, de calme et de lucidité, de la personnalité dans le jeu", avait-il poursuivi.

Au centre de ses reproches, le non-respect d'une consigne pourtant bien précise : essayer de construire les attaques, quitte à perdre le ballon dans des zones dangereuses, plutôt que de le rendre trop facilement.

Tourner la page

Alors qu'il pensait faire un débriefing salé à ses hommes, le technicien a changé d'avis le lendemain. "J'ai vu mon groupe très marqué vendredi matin, ce qui confirme qu'il avait envie de faire quelque chose, mais est conscient qu'il n'a pas réussi, et j'ai préféré me projeter rapidement sur le match contre Lorient", a souligné Galtier samedi face à la presse.

D'autant que si la question de l'état d'esprit est primordiale, la problématique tactique sera totalement différente. Difficile d'imaginer les Bretons confisquer le ballon en faisant monter leurs défenseurs centraux très haut et presser en nombre pour le récupérer.

Le LOSC va donc retrouver une problématique bien connue : réussir à percer les blocs bas. En espérant provoquer l'erreur de l'adversaire, situation qui a amené beaucoup de buts lors des dernières journées.

"Depuis janvier 2020, nous avons énormément travaillé sur le fait de défendre en avançant, essayer de contrarier les sorties de balle de l'adversaire parce que c'est là que l'équipe est en déséquilibre", a rappelé le coach nordiste.

Avec le retour de Benjamin André au milieu après sa suspension européenne, il pourra compter sur un spécialiste. Un élément qui apporte de la stabilité, et permet à ses partenaires de créer le danger.