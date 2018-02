LOSC. La lettre ouverte d'un supporter : “Je vous en supplie, mettez de l’envie dans vos matchs !”

GO RIJSEL Hier en rentrant du stade, j'ai reçu cette lettre ouverte de la part d'un fan, je tenais à la partager avec l'ensemble de la page. A diffuser largement pour qu'enfin le LOSC et les joueurs prennent...

Lettre ouverte d'un Lillois

Une lettre largement relayée

Montage de plusieurs commentaires sélectionnés en-dessous de la publication

C'est un sentiment qu'on devine partagé parmi les supporters, après la défaite du LOSC à domicile (1-2) face à Angers samedi soir.Un sentiment qui s'est traduit chez ce jeune supporter - qui a souhaité rester anonyme - par l'écriture d'une longue lettre ouverte interpellant Gérard Lopez, Christophe Galtier et les joueurs, et que le groupe de supporters "Go Rijsel" a publié sur sa page Facebook Voici son contenu dans son intégralité :"Monsieur Lopez, Monsieur Galtier, Messieurs les joueurs,La situation l’imposant, c’est par ces quelques mots que j’ai décidé de m’adresser, évidemment en vain, à vous.. J’ai vu des hauts, des bas, des prestations catastrophiques et d’autres incroyablement satisfaisantes. Certains diront que je n’ai ni l’expérience, ni l’intelligence pour parler de foot, et c’est sûrement vrai. Je n’ai jamais joué pour un club, faute de moyens, je joue simplement tous les dimanches, entre amis et passionnés.Aujourd’hui, en cette soirée du 24 Février 2018,Que s’est-il passé ? Pourquoi le capitaine, Ibrahim Amadou, a refusé de venir parler avec le public après cette honteuse défaite ? Pourquoi a-t-il baissé la tête alors qu’il savait qu’il était attendu auprès des supporters ? Il serait cependant malhonnête de l’accabler, car en dépit de son niveau de jeu, il n’était pas plus faible que les Thiago Mendes, Yves Dabila ou autre Nicolas Pépé.La situation l’oblige, nous sommes proches de la rupture. Le LOSC est en nous, nous l’aimons, l’adorons, et le défendrons jusqu’à la fin, cette révolution doit se faire, si vous partagez notre même amour pour le club et le football.La défaite est totalement pardonnable,. En vingt ans, vingt longues années, je n’ai jamais vu cela, pas à un tel pointLa volonté et l’acharnement du dogue doit se trouver en chacun de vous, messieurs les joueurs. Une autre défaite avec si peu de motivation pour vaincre ne sera plus tolérée par vos supporters., cette mentalité qui semblait revenir mais qui explose en cours, cette envie, tout va mal.La pression pourrait excuser cela, mais vous êtes des professionnels. Des professionnels qui, pour la plupart, ont coûtés des millions d’euros. Des millions investis dans des défaites et dans d’énormes salaires,Je souffre sûrement moins que vous de cette situation puisque vous êtes les premiers concernés, tout cela est probablement dû à de mauvais choix qui se sont payés très cher directement.. Je vous en supplie, mettez de l’envie dans vos matchs ! Perdez, perdez si vous n’avez pas le niveau, mais. Chaque occasion, chaque passe, chaque action est bonne à prendre. Pourquoi avoir peur ? Vous êtes 19ème et n’avez, de toute évidence,Le potentiel peut-être, mais pas le niveau, pour le moment. Reprenez-vous et faites moi mentir, tous autant que vous êtes, faites moi mentir sur le fait que vous serez en Ligue 2 l’an prochain.Je vous en prie, si vous ne souhaitez pas jouer pour le club, et si vous avez déjà la tête ailleurs, partez maintenant. Ne venez plus, laissez la place aux jeunes qui défendrons les couleurs du LOSC quand il sera en Ligue 2 au pire encore, pendant que vous essaierez de trouver une porte de sortie plus prestigieuse.Il est normal d’avoir de la colère de notre côté, vous avez notre soutien, mais il y a des choses qui ne peuvent plus passer, surtout si votre lâcheté se conjugue sur et en dehors du terrain, comme j’ai pu le constater ce soir. Il reste une dizaine de matchs, abandonnez-vous au football, une dix-septième place sera satisfaisante, maintenez vous et montrez votre talent à la France.À jamais fier d’être lillois."Le constat semble partagé, comme en témoigne les quelque 275 partages que le message a récolté en cinq heures. Dans les commentaires, des supporters de tous les âges vont dans le même sens.