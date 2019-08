Le LOSC en ligue des champions : découvrez le tirage au sort

La délégation lilloise arrive à Monaco à quelques minutes du début de la cérémonie ✨#UCLdraw pic.twitter.com/Fk8VwU9SXM — LOSC (@losclive) August 29, 2019

Les autres groupes

Les dates des matchs de la 1ère phase de la Ligue des champions 17/18 septembre : phase de groupes, 1ere journée

1/2 octobre : phase de groupes, 2e journée

22/23 octobre : phase de groupes, 3e journée

5/6 novembre : phase de groupes, 4e journée

26/27 novembre : phase de groupes, 5e journée

10/11 décembre : phase de groupes, 6e journée 16 décembre : tirage au sort des 8es de finale, Nyon

Groupe de la mort ? Groupe compliqué ? Le LOSC engagé en Ligue des champions gâce à sa 2ème place en Ligue 1 la saison dernière connaît désormais ses adversaires en phase de groupes. Le tirage au sort effectué par l'UEFA à Monaco, en présence du président Gérard Lopez et du directeur général Marc Ingla.Le LOSC affrontera Chelsea (ANG), Ajax Amsterdam (P-B) et Valence (ESP) dans le groupe H. Trois équipes expérimentées mais un groupe a-priori pas impossible pour le LOSC. L'Ajax, après sa demi-finale de l'an dernier, part sur un nouveau cycle. Chelsea, interdit de recutement et sans Eden Hazard aussi.De son côté Valence (que le LOSC a déjà rencontré en 2012/2013) a été éliminé en phase de poules l’an dernier mais est ensuite allé jusqu’aux demi-finales de la Ligue Europa.Groupe AParis SG (FRA), Real Madrid (ESP), Club Bruges (BEL), Galatasaray (TUR)Groupe BBayern Munich (GER), Tottenham Hotspur (ENG), Olympiakos (GRE), Etoile rouge deBelgrade (SRB)Groupe CManchester City (ENG), Shakhtar Donetsk (UKR), Dinamo Zagreb (CRO), Atalanta Bergame(ITA)Groupe DJuventus (ITA), Atlético Madrid (ESP), Bayer Leverkusen (GER), Lokomotiv Moscou(RUS)Groupe ELiverpool (ENG), Naples (ITA), Salzbourg (AUT), Genk (BEL)Groupe FFC Barcelone (ESP), Borussia Dortmund (GER), Inter Milan (ITA), Slavia Prague(CZE)Groupe GZenith Saint-Pétersbourg (RUS), Benfica Lisbonne (POR), Lyon (FRA), RB Leipzig(GER)