LOSC : Lille s'impose face à Dijon (1-0) et prend la tête de la Ligue 1

Grâce à un but de Yazici (29e), Lille s'est imposé sur sa pelouse face à Dijon. Le LOSC profite de la défaite surprise du PSG contre Lorient pour prendre la tête de la Ligue 1.

Sans être éblouissant, le LOSC s'est imposé contre Dijon, ce dimanche 31 janvier. En ouvrant le score en première période sur un mouvement opportuniste de Yazici (29e), Lille prend la tête de la Ligue 1, avec deux points d'avance sur Lyon et trois sur le PSG.

Yazici a conclu placidement après une bourde de Dijon

Largement dominateur en première période, le LOSC a tout de même peiné pour marquer. Seuls les défenseurs Soumaré à la 10e minute, ou Botman (16e) ont été véritablement dangereux. Il aura fallu une bourde dijonnaise pour voir le premier but.

À la demi-heure de jeu, Ecuele Manga commet une grosse erreur en se faisant chiper le ballon dans sa surface par Yusuf Yazici. L'attaquant lillois joue bien le coup en dribblant habillement le goal dijonnais qui avait anticipé un centre en retrait. Il n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets (1-0).

Une fin de match laborieuse

La suite a été plus laborieuse, le LOSC n'est en effet jamais parvenu à prendre le large et à se mettre à l'abri. Dijon, qui a tenté sa chance sur les contres, a toutefois manqué de justesse technique pour menacer Mike Maignan. En fin de match, Christophe Galtier s'est même agaçé alors que son équipe ne parvenait plus à conserver le ballon.

Mais l'essentiel est là. Lille tient la première place du championnat. Le LOSC a profité de la défaite surprise du PSG contre Lorient (3-2). Avec 48 points après 22 journées, le titre est possible.

