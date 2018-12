LOSC : Lopez “serein” avant l'audition devant la DNCG

"Il y aura quelques départs..."

🎙 Galtier "Concernant le mercato, nous sommes tous très attentifs et on essaie de tout anticiper, on travaille pour compenser d'éventuels départs. Notre président a envie que nous fassions une saison pleine. Il sait aussi que nous sommes exposés à des attaques."#LOSC #LOSCSDR — LOSC (@losclive) 9 décembre 2018

, tous les clubs ont droit à leur lot de requêtes. Nous avons bien travaillé donc nous sommes sereins avant cette audition", a affirme M. Lopez, président du, qui n'a pas souhaité détailler les demandes faites par le gendarme financier du foot français.Selon une source proche du club, "les décisions prises par laà l'issue de cette audition ne devraient pas conditionner le mercato d'hiver car le club n'a pas besoin de vendre puisqu'il a déposé en effectif les montants demandés pour financer la saison sans aucune vente".Toutefois le président lillois souhaite que son club soit pérenne et ne perde pas d'argent, ce qui impliquera forcément de vendre des joueurs. "Comme le club perd structurellement près de 30 millions d'euros par an, s'il veut finir dans le vert il doit donc compenser ce montant par une plus-value importante entre les ventes et les achats de joueurs", a précisé cette même source., surtout de joueurs qui ne jouent pas. Mais il n'est pas exclu que des titulaires partent car certains vont être approchés et on leur proposera peut-être un salaire deux ou trois fois plus élevé, a confirmé M. Lopez. On ne peut pas dire aujourd'hui: +personne ne va partir+. On ne contrôle pas le marché."L'été dernier, la DNCG avait encadré la masse salariale du club nordiste , qui avait vendu pour plus de 50 millions d'euros, tout en réalisant un recrutement malin et peu onéreux (environ 10 millions d'euros). Le contrat de chaque recrue devait néanmoins être validé par le gendarme financier avant d'être homologué par la LFP.En décembre 2017, le gendarme financier avait interdit le Losc de recrutement, l'empêchant ainsi de se renforcer alors qu'il en avait grandement besoin sportivement. Le Losc, qui avait arraché in extremis son maintien en Ligue 1 en mai dernier, réalise un très beau parcours cette année puisqu'il pointe à une inattendue deuxième place après 17 journées.