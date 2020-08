LOSC : Maignan et Ikoné convoqués chez les Bleus pour les matchs face à la Suède et la Croatie

1er match depuis 9 mois !

La liste des 22 joueurs convoqués Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham/ENG), Mike Maignan (Lille), Steve Mandanda (Marseille)



Défenseurs : Lucas Digne (Everton/ENG), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern/GER), Presnel Kimpembé (Paris SG), Clément Lenglet (FC Barcelone/ESP), Ferland Mendy (Real Madrid/ESP), Dayot Upamecano (RB Leipzig/GER), Raphaël Varane (Real Madrid/ESP)



Milieux : Eduardo Camavinga (Rennes), N'Golo Kanté (Chelsea/ENG), Steven Nzonzi (Rennes), Adrien Rabiot (Juventus/ITA), Moussa Sissoko (Tottenham/ENG)



Attaquants : Houssem Aouar (Lyon), Wissam Ben Yedder (Monaco), Olivier Giroud (Chelsea/ENG), Antoine Griezmann (FC Barcelone/ESP), Jonathan Ikoné (Lille), Anthony Martial (Manchester United/ENG), Kylian Mbappé (Paris SG)

Deux joueurs du LOSC figurent dans la liste annoncée par le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps en vue des matchs face à la Suède et à la Croatie : l'attaquant Jonathan Ikoné et le gardien de but Mike Maignan.Pour affronter la Suède et la Croatie, l'entraîneur a aussi annoncé la convocation de trois joueurs jusqu'à présent jamais appelés : Houssem Aouar (Lyon), Dayot Upamecano (RB Leipzig) et Eduardo Camavinga (Rennes). Ce dernier remplace à la dernière minute Paul Pogba (Manchester United), contrôlé positif au coronavirus.Deschamps a aussi annoncé la présence de la star du PSG Kylian Mbappé, qui a disputé le "Final 8" de la Ligue des champions après s'être remis d'une entorse à une cheville. Les Bleus vont retrouver les terrains après une longue absence causée par la pandémie de coronavirus qui a notamment provoqué le report d'un an de l'Euro-2020. Leur dernier match remonte au 17 novembre, remporté en Albanie (2-0).Ils joueront à Sölna contre la Suède le 5 septembre avant de recevoir la Croatie au Stade de France trois jours plus tard, pour leurs débuts en Ligue des nations.