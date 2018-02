Le LOSC menacé de descente en Ligue 2 mise sur ses résultats sportifs

"Aucune information nouvelle"

La priorité au sportif, le relance du projet pour juin



Lire le communiqué officiel :

https://t.co/LmZvJOQ99b pic.twitter.com/yVxssfmn6p — LOSC (@losclive) 3 février 2018

La priorité au sportif

Le LOSC, rétrogradé à titre conservatoire en Ligue 2 à cause de sa situation financière ? Rien de neuf, assure le club dans un communiqué publié ce samedi 3 février.Le texte répond directement "aux éléments prétendus nouveaux" mentionnés dans l'article paru dans L'Équipe ce samedi. Le quotidien sportif y révélait qu'après avoir été interdit de mercato d'hiver, le LOSC avait été rétrogradé à titre provisoire, une façon pour la DNCG (direction nationale du contrôle de gestion) de"Si la forme et le timing de cette publication peuvent interpeller, le contenu de cette double page ne livre aucune information nouvelle qui tendrait à modifier la situation et l’évaluation du club, et par conséquent la position et le discours du LOSC" décrète d'emblée le communiqué, qui ne nie pas les faits.Assurant prendre "avec tout le sérieux et la considération qui s'imposent les requêtes de la DNCG", la direction du club dit avoir".Le LOSC veut donc faire à tous "la démonstration de la pérennité de son modèle économique ainsi que de la solidité de ses actionnaires et partenaires financiers."Surtout, la direction du club promet des résultats concrets à l'issue de la saison, louant "un travail colossal mais discret réalisé par les dirigeants du LOSC et leurs partenaires et, au moment où ces paroles feront place aux actes, où le LOSC retrouvera une situation parfaitement normale"Et de tacler au passage L'Équipe : "(...) et que le club est avant tout mobilisé, avec une énorme détermination, pour redresser sa situation sportive et ses résultats, préoccupations prioritaires et absolues aujourd’hui."Le LOSC est effectivement dans une mauvaise passe : 17e au classement de Ligue 1 et à un seul point du premier relégable, il recevra ce samedi après-midi le PSG au Stade Pierre-Mauroy pour une affluence record de